Wien steht vor einem verkehrsreichen Sommer: Baustellen, Umleitungen und neue Takte – die Stadt rüstet sich für massive Einschränkungen.

Wer in Wien diesen Sommer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Parallel zur laufenden Modernisierung der Schnellbahn-Stammstrecke stehen Arbeiten im U-Bahn-Netz an, und der beginnende Ausbau der Verbindungsbahn wird die Lage zusätzlich belasten. ÖBB und Wiener Linien zeigen sich trotzdem optimistisch: Die Planungen liefen bereits seit Jahren, und gemeinsam wurde mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR) ein umfassendes Ersatzkonzept entwickelt.

Dichtere Intervalle

Sämtliche U-Bahn-Linien sollen häufiger fahren. Die U1 verkehrt künftig im Zwei-Minuten-20-Sekunden-Takt, die U2 alle 3:20 Minuten, die U4 im Drei- bis 3:20-Minuten-Intervall und die U6 alle 2:40 Minuten. Für die U6 ist darüber hinaus ein Reservezug vorgesehen, der in der Morgenspitze für einen stabilen Betrieb sorgen soll.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auch im Straßenbahnnetz sind Anpassungen vorgesehen. Die Linie O fährt künftig im Fünf-Minuten-Takt, wird ausschließlich mit Langfahrzeugen betrieben und erhält eine zusätzliche Bevorrechtigung im Straßenverkehr. Die Linie 62 ist alle 7:30 Minuten unterwegs und wird über Wien-Meidling, den Matzleinsdorfer Platz und den Hauptbahnhof bis zum Quartier Belvedere umgeleitet.

Entlastung ab Herbst soll die verlängerte Linie 18 bringen, die dann Wien-Leopoldstadt und Wien-Landstraße miteinander verbindet. Entlang der neuen Strecke entstehen sieben zusätzliche Haltestellen. Die verlängerte Linie 18 schafft dabei direkte Umsteigemöglichkeiten zu fünf U-Bahn-Linien sowie acht S-Bahn-Linien – darunter die S7 Richtung Flughafen Wien in Wien-Erdberg.

Um die stark frequentierte U6 zu entlasten, richten die ÖBB einen Direkt-Shuttlebus zwischen Wien-Meidling und der U4-Station Längenfeldgasse ein. Die Längenfeldgasse wird stadtauswärts bis zur Steinbauergasse zur Einbahnstraße, die stadteinwärtige Spur wird zur Busspur umgewidmet. Die Fahrzeit des Shuttlebusses ist mit sechs Minuten veranschlagt.

Im Fernverkehr wird die Linie REX1 über Wien-Stadlau und Wien-Simmering zum Hauptbahnhof umgeleitet, die Linie REX7 fährt über den Hauptbahnhof nach Mödling. Ab dem 5. September kommen zusätzliche Busverbindungen unter der Bezeichnung Vienna-Airport-Bus zwischen Wien-Praterstern und dem Flughafen Wien hinzu.

Grüne Kritik

An neuralgischen Punkten im Netz – den Stationen Wien-Meidling, Hauptbahnhof, Wien-Praterstern, Wien-Landstraße, Matzleinsdorfer Platz, Quartier Belvedere und Stadion – wird zusätzliches Infopersonal eingesetzt. An den vier erstgenannten Stationen ist auch verstärkter Sicherheitsdienst vorgesehen. In der gesamten Ostregion sollen Plakate, Monitoranzeigen und Lautsprecherdurchsagen über die Änderungen informieren.

Die Grünen stehen der Modernisierung der Stammstrecke dem Grunde nach positiv gegenüber, sehen die Ersatzangebote auf Basis einer neuen TU-Studie jedoch als unzureichend an. Sie fordern dichtere Intervalle bei den Straßenbahnlinien O und D sowie bei allen U-Bahn-Linien, außerdem eine generelle Vorrangschaltung für Straßenbahnen im gesamten Stadtgebiet. Darüber hinaus sprechen sie sich für temporäre Radwege und eine deutliche Aufstockung der Leihräder aus.

Hundert sogenannte Öffi-Lotsen sollen laut den Grünen die Fahrgastströme an den betroffenen Stationen lenken. Zugleich erneuern sie ihre Forderung nach der Wiedereinführung des 365-Euro-Tickets sowie nach Rabatten für Klimaticket-Pendler, da die Qualität des öffentlichen Verkehrs im Sommer spürbar sinken werde.