Großangelegte Suche in Wien: Sechsjähriges Mädchen verschwunden

Ein sechsjähriges Mädchen verschwindet – und Wien-Liesing hält den Atem an. Drohne, Hubschrauber und Spürhunde rücken aus.

An einem Donnerstagnachmittag wandten sich die Eltern eines sechsjährigen Mädchens mit Autismus an die Polizei: Das Kind war im Bereich der Bickgasse, Ecke Breitenfurter Straße in Wien-Liesing für einen kurzen unbeaufsichtigten Moment aus dem Blickfeld verschwunden. Umgehend wurde eine groß angelegte Suchaktion in Gang gesetzt, an der Einsatzkräfte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Liesing, der Polizeidiensthundeeinheit sowie der Bereitschaftseinheit beteiligt waren. Zusätzlich kamen eine Drohne und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Großangelegte Suchaktion

Die Suche konzentrierte sich anfangs auf die unmittelbar angrenzenden Straßenzüge sowie nahegelegene Wohnhaus- und Parkanlagen. Da diese Maßnahmen zunächst ohne Ergebnis blieben, wurde der Suchradius schrittweise erweitert. Ein Polizeidiensthund nahm schließlich die Fährte des Kindes auf – diese führte entlang des Flusses Liesing in Richtung Bahnhof Liesing, wo sich die Spur jedoch verlor.

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Kind wohlbehalten gefunden

Rund zweieinhalb Stunden nach Beginn der Suchaktion wurde das Mädchen schließlich wohlbehalten in der Anton-Baumgartner-Straße aufgefunden. Aufmerksame Passanten hatten das Kind bemerkt und daraufhin den Polizeinotruf verständigt.

Das Mädchen wurde anschließend seinen Eltern übergeben.