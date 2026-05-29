KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Suchaktion

Großangelegte Suche in Wien: Sechsjähriges Mädchen verschwunden

Großangelegte Suche in Wien: Sechsjähriges Mädchen verschwunden
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein sechsjähriges Mädchen verschwindet – und Wien-Liesing hält den Atem an. Drohne, Hubschrauber und Spürhunde rücken aus.

An einem Donnerstagnachmittag wandten sich die Eltern eines sechsjährigen Mädchens mit Autismus an die Polizei: Das Kind war im Bereich der Bickgasse, Ecke Breitenfurter Straße in Wien-Liesing für einen kurzen unbeaufsichtigten Moment aus dem Blickfeld verschwunden. Umgehend wurde eine groß angelegte Suchaktion in Gang gesetzt, an der Einsatzkräfte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Liesing, der Polizeidiensthundeeinheit sowie der Bereitschaftseinheit beteiligt waren. Zusätzlich kamen eine Drohne und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Großangelegte Suchaktion

Die Suche konzentrierte sich anfangs auf die unmittelbar angrenzenden Straßenzüge sowie nahegelegene Wohnhaus- und Parkanlagen. Da diese Maßnahmen zunächst ohne Ergebnis blieben, wurde der Suchradius schrittweise erweitert. Ein Polizeidiensthund nahm schließlich die Fährte des Kindes auf – diese führte entlang des Flusses Liesing in Richtung Bahnhof Liesing, wo sich die Spur jedoch verlor.

Kind wohlbehalten gefunden

Rund zweieinhalb Stunden nach Beginn der Suchaktion wurde das Mädchen schließlich wohlbehalten in der Anton-Baumgartner-Straße aufgefunden. Aufmerksame Passanten hatten das Kind bemerkt und daraufhin den Polizeinotruf verständigt.

Das Mädchen wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Trikotfieber
Trikot-Hype in Sarajevo: Heute Bosnien gegen Nordmazedonien
| Betreuungskrise
2,7 Millionen Schulden – 400 Kinder verlieren Tagesmutter
| Ticketskandal
Ermittlungen gegen FIFA kurz vor Anpfiff: Verband schweigt zu Wucher-Vorwürfen
| Titelkurs
3. Runde gestartet: Wo man Djokovic gegen das 19-jährige Wunderkind jetzt schauen kann
| Gesundheitsnotfall
Sterberate 50 Prozent – Bereits 906 Verdachtsfälle
MEHR AKTUELLE NEWS