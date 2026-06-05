Tragödie in Kroatien: Vier Österreicher sterben bei Flugzeugabsturz

Ein Kleinflugzeug aus Österreich stürzt an der kroatischen Küste ab – vier Menschen sterben, die Ursache bleibt vorerst offen.

Ort des Geschehens

Nahe der kroatischen Küstenstadt Medulin ist am Donnerstagvormittag ein deutsches Kleinflugzeug abgestürzt. Bei der Maschine handelte es sich übereinstimmenden Berichten zufolge um eine Beechcraft Bonanza vom Typ G36 mit der deutschen Kennung D-ENTT. Die Maschine befand sich auf einem Flug aus Österreich, als sie gegen 11.20 Uhr abstürzte. Laut dem kroatischen Rundfunk HRT kamen dabei vier Menschen ums Leben – bei allen Opfern handelt es sich um österreichische Staatsbürger.

Was den Absturz verursacht hat, ist bislang ungeklärt. Neben Polizei und Rettungsdiensten standen auch ein Hubschrauberteam sowie sieben Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

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Ursache ungeklärt

Noch am selben Abend sollten Experten der Agentur für die Untersuchung von Unfällen im Luft-, See- und Eisenbahnverkehr (AIN) an der Absturzstelle eintreffen, um die Ursache zu ermitteln. Im Raum stehen sowohl ein technisches Versagen als auch ein plötzlicher gesundheitlicher Notfall des Piloten.

HRT-Reporterin Danijela Minic zufolge war der Flug in Kroatien offenbar nicht offiziell angemeldet.

Die Behörden arbeiten weiterhin an der Rekonstruktion des Unfallhergangs.