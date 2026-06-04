Sechs Personen beobachtet – zwei Dealer verhaftet

Ein unauffälliger Austausch auf der Straße brachte die Polizei auf die Spur – und führte direkt in eine Wohnung voller Beweise.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben am Dienstagvormittag im Bereich der Brigittenauer Lände in Wien-Brigittenau einen mutmaßlichen Drogenhandel beobachtet und in der Folge zwei Männer festgenommen. Den Ermittlern fiel dabei ein Austausch zwischen sechs Personen auf, der nach Einschätzung der Polizei szenetypisch auf einen Kokainverkauf hindeutete. Danach trennten sich die Beteiligten und entfernten sich in verschiedene Richtungen.

Fünf von ihnen konnten jedoch kurz darauf gestoppt werden. Bei vier Männern im Alter von 35, 37, 44 und 47 Jahren sowie einer 34-jährigen Frau stellten die Beamten jeweils geringe Mengen eines Suchtmittels sicher, bei dem es sich vermutlich um Kokain handelt. Alle fünf österreichischen Staatsbürger gaben laut Polizei an, das Suchtmittel kurz zuvor von einem Mann erworben zu haben. Sie wurden angezeigt.

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Festnahme in Favoriten

Der mutmaßliche Verkäufer, ein 37-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde wenig später in Wien-Favoriten vor einem Wohnhaus angehalten. Bei der darauffolgenden Durchsuchung seiner Wohnung trafen die Ermittler auf zwei weitere Personen – einen 49-jährigen Mann sowie eine 46-jährige Frau. Dabei wurden mehr als 35 Gramm Kokain sichergestellt, ein Teil davon bereits in Säckchen und Briefchen für den Weiterverkauf abgepackt.

Zusätzlich stellten die Beamten 265 Euro Bargeld sicher. Der 37-Jährige und der 49-Jährige wurden vorläufig festgenommen, die ebenfalls anwesende 46-jährige Frau wurde angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Männer nach ihrer Einvernahme in eine Justizanstalt eingeliefert.

Es gilt die Unschuldsvermutung.