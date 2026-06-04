Wien wird zum Epizentrum des Sticker-Fiebers: Tausende Panini-Fans treffen sich – und Österreich hat besonderen Grund zur Vorfreude.

Kurz vor dem Anpfiff zur Fußball-WM wird die Lugner City in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zum Treffpunkt für Sticker-Sammler aus ganz Wien. Am 5. und 6. Juni öffnet dort die offizielle WM-Tauschbörse ihre Pforten – Doppelte gegen Fehlende, Album für Album, Stand für Stand.

Wer sein Panini-Heft noch nicht vollständig hat, bekommt hier die Chance, die letzten Lücken zu schließen. Sammlerinnen und Sammler können ihre überschüssigen Sticker mitbringen, tauschen und sich dabei mit Gleichgesinnten austauschen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Programm & Rahmenprogramm

Auf der Showbühne läuft dazu ein Rahmenprogramm: Bei mehreren WM-Quizzen warten Fußbälle, Sticker und Sammelalben auf die Gewinner. Den besonderen Akzent setzt am Samstag Kabarettist Alexander Sedivy – mit seinen Stimmenimitationen von Fußball-Legenden wie Toni Polster, Hans Krankl und Andreas Herzog stimmt er das Publikum auf das bevorstehende Turnier ein.

Österreichs WM-Rückkehr

Das WM-Fieber steigt, und das nicht ohne Grund. Österreich ist erstmals seit vielen Jahren wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei – ein Umstand, der die Vorfreude hierzulande spürbar anheizt. Nur eine Woche vor dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika kommen in der Lugner City all jene zusammen, für die das legendäre Panini-Album zur WM schlicht dazugehört.

Hinter der Veranstaltung steht die Sportagentur HM Sports. Seit dem Jahr 2000 organisiert sie diese Tauschbörsen regelmäßig vor großen Fußballturnieren – für viele Sammler längst ein fester Termin im Kalender.