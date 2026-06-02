Cannabis-Anbau: Pensionisten wegen großer Plantage angeklagt

900 Pflanzen, 70 Kilo Ernte, drei Pensionisten – und jeder will von nichts gewusst haben.

Drei Männer im Pensionsalter haben sich am Dienstag vor dem Landesgericht Eisenstadt zu verantworten. Der Vorwurf: Sie sollen gemeinsam eine Cannabis-Indoorplantage in Neusiedl am See betrieben, innerhalb eines Jahres knapp 70 Kilogramm Cannabiskraut geerntet und davon rund 63 Kilogramm vorwiegend in Wien abgesetzt haben. Während einer der Angeklagten die Vorwürfe weitgehend einräumte, bestritten die beiden anderen, von der illegalen Natur der Anlage gewusst zu haben.

Plantage aufgeflogen

Die Plantage mit rund 900 Pflanzen war an der Wohnadresse des Erstangeklagten untergebracht. Auf sie aufmerksam geworden war die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben durch auffällige Aktivitäten vor Ort: Setzlinge und Düngemittel wurden regelmäßig angeliefert, und der Stromverbrauch des Objekts überstieg bei Weitem jenen, der für eine einzeln lebende Person üblich wäre. Zudem sollen die Angeklagten eine Stromüberbrückung eingerichtet haben, um mehr Energie zu verbrauchen, als tatsächlich abgerechnet wurde. Eine Hausdurchsuchung brachte die Plantage schließlich ans Licht.

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Der 61-jährige Erstangeklagte räumte ein, einen Teil der Ernte wegen eigener Schmerzen für den persönlichen Gebrauch behalten und kleinere Mengen selbst verkauft zu haben. Den Großteil habe er an die beiden Mitangeklagten übergeben, die das Cannabiskraut nach Wien transportiert und dort veräußert hätten. Er gab außerdem an, bereits zuvor eine kleinere Plantage ohne die beiden betrieben zu haben, bei der ihm der Anbau allerdings noch nicht in vergleichbarem Umfang gelungen sei.

Widersprüchliche Aussagen

Der Zweitangeklagte schilderte seine Rolle als die eines reinen Gärtners: Er sei lediglich hinzugezogen worden, um die Setzlinge zu pflegen, mit der Absicht, diese nach ihrem Wachstum weiterzuverkaufen. Von einer Cannabisplantage oder einem organisierten Verkauf von Cannabiskraut habe er weder gewusst noch daran teilgenommen.

Auch der Drittangeklagte wies jede Kenntnis von der Plantage von sich. Als Betreiber eines Hanf-Shops habe er lediglich Keimlinge und Stecklinge zum Erstangeklagten geliefert, ohne zu wissen, welchem Zweck diese dienen sollten. Sein Verteidiger betonte: „Das war alles in einem Stadium, wo noch keine Pflanzen mit Blüten vorhanden waren. Der illegale Teil, der dann begonnen hat, mit dem hat er nichts zu tun.“ Ein Urteil könnte noch am Dienstagnachmittag ergehen.