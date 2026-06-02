AMS-Zahltag verschoben – 378.000 Österreicher warten

Rund 378.000 Menschen in Österreich warten auf ihr AMS-Geld – und der Auszahlungstermin im Juni 2026 steht fest.

Ende Mai waren in Österreich insgesamt 378.278 Personen entweder als arbeitslos registriert oder befanden sich in einer Schulungsmaßnahme. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 0,8 Prozent beziehungsweise 2.931 Personen. All jene, die in diese Zahl fallen, warten derzeit auf die Überweisung des AMS-Geldes für den Monat Juni 2026.

Das Arbeitslosengeld wird grundsätzlich rückwirkend im darauffolgenden Monat ausgezahlt – der Anspruchsmonat Mai wird also im Juni abgerechnet, der Monat Juni entsprechend im Juli.

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Auszahlungstermine Juni

Die genauen Auszahlungstermine des Arbeitslosengeldes können von Monat zu Monat variieren. Grundsätzlich gilt: Die Auszahlung findet zu Beginn des jeweils folgenden Monats statt, in der Regel innerhalb der ersten Woche. Wochenenden sowie gesetzliche Feiertage können dazu führen, dass sich der konkrete Starttermin verschiebt.

Zudem gibt es einen zeitlichen Unterschied von wenigen Tagen, je nachdem ob die Auszahlung per Banküberweisung oder auf dem Postweg erfolgt. Für den Anspruchsmonat Juni 2026 erfolgt die Auszahlung laut AMS-Planung bei Überweisung auf ein Konto am 03.07.2026 und bei Auszahlung per Post am 08.07.2026. Eine Übersicht der Auszahlungstermine für Juni 2026 sowie ein Rechner zur Berechnung der individuellen Höhe des Arbeitslosengeldes sind auf Finanz.at verfügbar. Sämtliche AMS-Auszahlungstermine können dort ebenfalls nachgelesen werden.

Voraussetzungen & Änderungen

Voraussetzung für den Bezug des Arbeitslosengeldes ist die offizielle Meldung als arbeitslos beim AMS Österreich. Die Leistung beläuft sich in der Regel auf 55 Prozent des zuletzt erzielten Nettoeinkommens. Auch die Auszahlungstermine für die Mindestsicherung sind auf Finanz.at abrufbar.

Ab 2026 treten Änderungen und Verschärfungen bei den Zuverdienstregeln zum Arbeitslosengeld in Kraft. Nähere Details dazu finden sich auf Finanz.at.