Unbekannter Mann spricht Kinder an: Polizei ermittelt im Donaupark

Zweimal in wenigen Wochen, zweimal kleine Mädchen, zweimal derselbe Park: Im Donaupark ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.

Im Donaupark in Wien-Donaustadt kam es innerhalb weniger Wochen zu zwei beunruhigenden Vorfällen: Im April und im Mai versuchte ein unbekannter Mann, ein fünf- und ein neunjähriges Mädchen an sich zu bringen. Eine betroffene Schule hat daraufhin sämtliche Parkausflüge vorerst abgesagt, die Polizei verstärkte ihre Präsenz rund um den Donauturm.

Zwei Vorfälle

Eine E-Mail, die in Wien-Donaustadt für Aufregung sorgte: Eine Schule informierte alle Eltern über einen Vorfall, der sich am vergangenen Freitag auf der Papstwiese im Donaupark zugetragen hatte. Ein unbekannter Mann griff eine Neunjährige von hinten am Nacken und hielt sie fest. „Als ein Passant die Situation bemerkte, entfernte sich der Tatverdächtige“, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der „Krone“. Beschrieben wird der Verdächtige als älterer Mann mit braunen, kurzen Haaren und einer Körpergröße zwischen 1,80 und 1,90 Meter.

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Bereits am 2. April hatte sich ein vergleichbarer Vorfall ereignet: Im Bereich des Kinderspielplatzes sprach ein Mann ein fünfjähriges Mädchen an, das gerade Verstecken spielte, und forderte es auf, mit ihm mitzukommen. Das Kind lief daraufhin zu den Betreuern seiner Gruppe zurück. Ob es sich bei beiden Vorfällen um dieselbe Person handelt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da eine genaue Beschreibung aus dem April fehlt.

Polizei reagiert

Die betroffene Schule entschied sich aus Sicherheitsgründen dazu, „vorerst keine weiteren Ausflüge in den Donaupark durchzuführen“. Ausschlaggebend war auch, dass in Gesprächen mit Polizeibeamten von weiteren bekannten Fällen die Rede war.

Polizeisprecher Philipp Haßlinger betonte, dass man auf die Vorfälle unverzüglich reagiert habe. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. Darüber hinaus wurden die zuständige Grätzelpolizei sowie umliegende Schulen, pädagogische Einrichtungen und Gastronomiebetriebe im und rund um den Donaupark über die Situation in Kenntnis gesetzt.