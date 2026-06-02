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Drogenfund

37 Kilo Cannabis im Koffer – 19-Jährige am Flughafen Wien geschnappt

37 Kilo Cannabis im Koffer – 19-Jährige am Flughafen Wien geschnappt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Bangkok, Wien, Paris – eine Route, die für eine 19-Jährige am Flughafen Schwechat abrupt endete.

Am Flughafen Wien-Schwechat wurden am 1. Juni in den frühen Morgenstunden rund 37 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, entdeckten die Drogen bei Routinekontrollen in zwei Gepäckstücken, die sich im Transitbereich befanden.

Die Koffer waren Teil eines Fluges aus Bangkok und sollten planmäßig nach Paris weiterbefördert werden. Das sichergestellte Suchtgift wurde vorläufig beschlagnahmt.

Festnahme am Flughafen

Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Kriminalbeamten eine 19-jährige Französin als Beschuldigte und nahmen sie noch am Flughafen vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde die junge Frau anschließend in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

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