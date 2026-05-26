Schwerer Lkw-Crash auf A4: Fahrer eingeklemmt und verletzt – Totalsperre

Drei Lkw, ein eingeklemmter Fahrer, tausende Dosen auf der Fahrbahn – auf der A4 herrscht nach einem Crash das Chaos.

Gegen Mittag hat sich auf der Ostautobahn (A4) ein schwerer Unfall ereignet, an dem drei Lastkraftwagen beteiligt waren. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Auffahrunfall im Bereich der Flughafenausfahrt, genauer bei Streckenkilometer 12,5, zugetragen hat. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Zusammenstoß der drei Fahrzeuge knapp vor 12.00 Uhr.

Ein Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Zur Versorgung der Verletzten mussten zwei Rettungshubschrauber landen; zusätzlich befinden sich mehrere Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Einem der beteiligten Lastkraftwagen sollen zudem tausende Getränkedosen geladen gewesen sein, die sich nun auf der Fahrbahn verteilt haben dürften.

Stau & Umleitung

In Fahrtrichtung Wien wurde die Autobahn zwischen Fischamend und Schwechat gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hat. Laut ORF Verkehrsservice hatte sich bereits kurz nach dem Unfall ein Stau von vier Kilometern Länge gebildet, der weiter anwächst.

Als Ausweichmöglichkeit steht die Abfahrt Fischamend im Bezirk Bruck an der Leitha zur Verfügung; der Verkehr wird dort auf die B9 umgeleitet. Ab der Auffahrt Flughafen Wien-Schwechat ist die Weiterfahrt auf der Autobahn wieder möglich (Stand: 12.16 Uhr).

Für Reisende aus dem Burgenland, die den Flughafen ansteuern, sind demnach Verzögerungen einzuplanen.