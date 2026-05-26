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Straßenbahnunfall

Straßenbahn entgleist in Belgrad und kracht in Gebäude – Verletzte geborgen (VIDEO)

Straßenbahn entgleist in Belgrad und kracht in Gebäude – Verletzte geborgen (VIDEO)
(FOTO: Screenshot / N1 Belgrad)
1 Min. Lesezeit |

In Belgrads Innenstadt entgleist eine Straßenbahn und kracht in ein Gebäude – es gibt Verletzte, die Ursache ist noch unklar.

Im Belgrader Innenstadtbezirk Dorcol ist es gestern zu einem schweren Straßenbahnunfall gekommen. An der Kreuzung Cara Dusana und Knicaninova sprang eine Bahn im regulären Linienbetrieb aus bisher ungeklärter Ursache aus den Schienen, geriet außer Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen ein Gebäude. Die Fassade des Hauses sowie das Fahrzeug selbst wurden dabei erheblich beschädigt.

Ermittlungen laufen

Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Der Verkehr in dem betroffenen Bereich ist derzeit vollständig lahmgelegt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang und die Ursache des Unglücks zu klären.

Wie das Portal Telegraf.rs berichtet, gibt es bei dem Unfall Verletzte. Nach Angaben der Behörden wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt, davon zehn Fahrgäste in der Straßenbahn. Weitere Details werden nach einer Stellungnahme der zuständigen Behörden erwartet.

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KO KOSMO-Redaktion
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