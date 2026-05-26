Badeunfall: 21-Jähriger kämpft ums Überleben

Die Badesaison beginnt – und mit ihr eine Häufung von Tragödien an heimischen Gewässern. Innerhalb weniger Tage fordert das Wasser mehrere Opfer.

Mit dem Einsetzen des Frühsommers häufen sich dramatische Zwischenfälle an österreichischen Gewässern: Zwei Männer verloren dabei ihr Leben, ein junger Wiener kämpft noch immer um sein Überleben.

Am Montagabend erlitt ein 21-jähriger Wiener beim Badeteich Gerasdorf im Bezirk Korneuburg einen lebensbedrohlichen Unfall. Der junge Mann war beim Schwimmen unter die Wasseroberfläche geraten. Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Anwesende Badegäste zogen ihn aus dem Wasser. Laut Polizei musste der 21-Jährige reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 9″ in die Klinik Wien-Floridsdorf transportiert.

Tödliche Badeunfälle

Bereits am vorangegangenen Sonntag hatte sich das erste tödliche Unglück dieser Art ereignet. Ein 22-jähriger Rumäne aus St. Veit/Glan erlitt beim Baden im Längsee einen Schwächeanfall und versank in der Tiefe. Nach rund 40 Minuten gelang es den Einsatzkräften, ihn aus einer Tiefe von 14 Metern zu bergen.

Trotz sofortiger Reanimation und notfallmedizinischer Versorgung durch das Rote Kreuz, das ihn ins Klinikum Klagenfurt brachte, verstarb der Mann kurz darauf.

Am darauffolgenden Pfingstmontag ereignete sich in Wien das nächste Unglück: Ein Badegast, der beim Pier 22 an der Neuen Donau ins Wasser gegangen war und nicht mehr an die Oberfläche zurückkehrte, konnte von den alarmierten Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.