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Drogenrazzia

Hammer-Fund: 105 Kilo Cannabis entdeckt – 10 Festnahmen

Hammer-Fund: 105 Kilo Cannabis entdeckt – 10 Festnahmen
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Container aus Kanada, deklariert als Möbel – doch der Inhalt brachte ein ganzes Netzwerk zu Fall.

Am 22. Mai rückten Zollbeamte im kroatischen Hafen Ploče einem Container auf den Leib, der auf dem Papier nichts weiter als Möbel enthalten sollte. Was die Beamten bei der Kontrolle vorfanden, hatte mit Einrichtungsgegenständen allerdings wenig zu tun: 171 Pakete mit Cannabis, insgesamt 105,65 Kilogramm, versteckt in einer Sendung aus Kanada. Der Straßenwert des Rauschgifts wird auf rund 525.000 Euro geschätzt, wie das Portal Index.hr berichtet.

Da der Container für Bosnien-Herzegowina bestimmt war, entschieden die kroatischen Behörden, die Sache nicht mit einer schlichten Beschlagnahmung zu beenden. Die Antikorruptionsbehörde USKOK koordinierte gemeinsam mit der Polizei Dubrovnik, dem Zoll und den zuständigen bosnisch-herzegowinischen Stellen eine international kontrollierte Lieferung – eine verdeckte Operation, die darauf abzielte, nicht nur die Ware, sondern die gesamte dahinterstehende Struktur zu treffen.

Falle in Laktaši

Auf Grundlage richterlicher Anordnungen beider Länder wurden rund 40 Kilogramm des sichergestellten Cannabis unter lückenloser Überwachung weitergeschickt. Als der Container am 26. Mai das Gebiet von Laktaši bei Banja Luka erreichte, griffen Beamte der bosnischen Sicherheitsbehörde SIPA zu und nahmen zehn Personen fest – darunter Staatsbürger Bosnien-Herzegowinas sowie Serbiens.

Den Festgenommenen werden Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation sowie illegaler Drogenhandel zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft Bosnien-Herzegowinas übernahm in der Folge das Verfahren.

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