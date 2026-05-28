Illegale Produkte: Temu mus Rekord-Strafe zahlen

200 Millionen Euro – so teuer kommt Temu der Umgang mit illegalen Produkten auf seiner Plattform. Die EU setzt ein historisches Zeichen.

Die Europäische Union hat gegen die chinesische E-Commerce-Plattform Temu eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro verhängt – die höchste Sanktion, die bislang auf Grundlage des Digital Services Act (DSA, EU-Gesetz für digitale Dienste) ausgesprochen wurde. Auslöser ist der Vorwurf, dass Temu nicht ausreichend gegen den Verkauf illegaler Produkte auf seiner Plattform vorgeht.

Nach Einschätzung der EU-Kommission sind die bestehenden Kontrollmechanismen des Unternehmens unzulänglich. Zudem würden sowohl die plattformeigenen Empfehlungsalgorithmen als auch Influencer-Werbung dazu beitragen, dass regelwidrige Angebote weiter verbreitet werden.

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Gesetzliche Grundlage

Der DSA schreibt Unternehmen vor, wirksame Mechanismen zu implementieren, die die Verbreitung illegaler Inhalte und Produkte unterbinden. Als Höchststrafe sieht das Gesetz eine Sanktion von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor.

Temus Mutterkonzern, das börsennotierte Unternehmen PDD Holdings, erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 61 Milliarden Dollar. Separate Umsatzzahlen für Temu weist der Konzern in seinen Berichten nicht aus.

Laufende Verfahren

Das Verfahren gegen Temu hatte die EU-Kommission im Oktober 2024 eingeleitet.

Bereits zuvor war die Plattform X mit einer Strafe von 120 Millionen Euro belegt worden.