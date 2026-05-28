Neuer Elektro-Ferrari erntet Spott: Ex-Chef warnt vor „Zerstörung eines Mythos

Ferrari wagt den radikalsten Schritt seiner Geschichte – und die Reaktionen fallen so heftig aus wie selten zuvor.

Vier Türen, fünf Sitze, ein ungewöhnlich hohes Dach und Karosserielinien, die eher an ein Konzeptfahrzeug aus der Zukunft erinnern als an einen klassischen Sportwagen aus Maranello: Der Luce, Ferraris erstes vollelektrisches Serienmodell, bricht mit nahezu allem, wofür die Marke bislang stand – und genau diese Entscheidung sorgt seit der Präsentation am Dienstag für heftige Reaktionen. Der Widerstand zieht sich von den sozialen Netzwerken über den Autohandel bis in die Führungsetagen der Branche.

Auf LinkedIn häuften sich unter einem Beitrag von Roland Hildebrandt, Chefredakteur von „Motor1″ und „InsideEVs“, innerhalb weniger Stunden Hunderte kritischer Wortmeldungen. Nutzer griffen zu Vergleichen wie „Playmobil-Auto“, „Temu-Ferrari“ oder „chinesisches Elektroauto“. Alexander Bloch, CEO bei auto mobil VOX, kommentierte: „Entweder die Kamera verzerrt brutal oder die Designer haben so viel billigen Grappa gesoffen, bis ihnen die Proportionen und Formen völlig entglitten sind.“

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Kritik & Kursverlust

Auch an der Börse kam der Wagen nicht gut an. Die Ferrari-Aktie verlor nach der Vorstellung am Dienstag zeitweise fast 8 Prozent. Analyst Michael Binetti von Evercore ISI sprach von „einem radikalen Bruch mit dem traditionellen Ferrari-Design“, Anthony Dick von Oddo BHF bezeichnete den Luce als „radikale und durchaus kontroverse Abkehr vom traditionellen Marken-Ethos“. Besonders kritisch: Laut Binetti berichten Händler bislang von einer eher geringen Nachfrage – bei einem Preis von rund 550.000 Euro.

Besonders schwer wiegt die Kritik des früheren Ferrari-Chefs Luca Cordero di Montezemolo (78), der am Rande einer Arbeitgeberkonferenz gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA zu Protokoll gab: „Wenn ich sagen würde, was ich wirklich denke, würde ich Ferrari schaden.“ Ganz schweigen konnte er sich dennoch nicht. „Wir riskieren, einen Mythos zu zerstören, und das tut mir sehr leid“, sagte er vor laufenden Kameras. „Ich hoffe, dass sie wenigstens das springende Pferd von diesem Auto entfernen.“ Abschließend erlaubte er sich noch eine spitze Bemerkung: „Immerhin ist es ein Auto, das die Chinesen nicht kopieren werden.“

Auf dem Papier lesen sich die technischen Eckdaten des Luce durchaus nach Ferrari: bis zu 1.050 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 310 km/h, eine Reichweite von 530 Kilometern und eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Dennoch bricht das Modell mit zentralen Markenprinzipien: vier Türen, fünf Sitze, ein geräumiger Kofferraum, ein hohes Dach und eine Formensprache, die deutlich glatter und futuristischer ausfällt als bei allen bisherigen Modellen aus Maranello.

Der bekannte deutsche Auto-Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (45) äußerte sich in einer Instagram-Story: „Dagegen werden alle anderen Autos auf einmal wunderschön.“ Luxus-Autohändler und Grip-Moderator Hamid Mossadegh fand in einem YouTube-Video noch härtere Worte: „Das hat für mich nichts mehr mit Ferrari zu tun. Gar nichts mehr. Der neue Luce wird komplett floppen. Ferrari braucht jetzt richtig gute Verkäufer. Es tut mir leid. Eine Ikone ist am Sterben.“

Neue Zielgruppe

Vor dem Launch des neuen Modells zeigte sich Ferrari-Chef Benedetto Vigna (57) gegenüber der „Financial Times“ selbstbewusst: „Ich habe keine Angst davor, wie die Leute reagieren werden.“ In einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 betonte Vigna zudem: „Man darf Kunden nicht dazu zwingen, etwas zu kaufen, das ihnen nicht gefällt. Das wäre der größte Fehler.“

Dass wohlhabende Kunden bereit sind, dem Verbrennungsmotor den Rücken zu kehren, ist keineswegs ausgemacht. Jaguar Land Rover löste 2024 mit seinem Rebranding zur rein elektrischen Premiummarke erhebliche Unruhe aus. Porsche musste nach einem radikalen Schwenk zur Elektromobilität erhebliche Abschreibungen vornehmen und Investitionen zurück zu Benzin- und Hybridmodellen verlagern. Lamborghini strich kürzlich Pläne für sein erstes vollelektrisches Auto, den Lanzador, und wird stattdessen ein Plug-in-Hybrid-Modell ausrollen.

Mit dem Luce verfolgt Ferrari jedoch eine andere Strategie, als es die bisherige Kundschaft erwarten würde. Erstmals räumt das Unternehmen Bestellungen von Neukunden und langjährigen Käufern gleiche Priorität ein. Das Fahrzeug entstand in Zusammenarbeit mit dem Designkollektiv LoveFrom, das der frühere Apple-Chefdesigner Jony Ive (59) leitet, und richtet sich in erster Linie an Technologieunternehmer im Silicon Valley.

Scott Sherwood, ein selbständiger Analyst für Luxusautomarken, sagte: „In Ferraris Kalkulation ist es irrelevant, ob die meisten aktuellen Ferrari-Kunden den Luce cool finden. Wenn er bei der Tech-Crowd gut genug ankommt, um das Orderbuch zu füllen, ist das alles, was sie interessiert.“ Bernstein-Analyst Stephen Reitman zeigte sich zuletzt zuversichtlich: „Wir glauben, dass es genügend Sammler sowie neue Ferrari-Kunden gibt, um sicherzustellen, dass der Luce sich fest in Ferraris Modellpalette etabliert.“