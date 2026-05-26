Ferrari-Flop: Erster Elektro-Ferrari lässt Börse crashen

Ferrari wagt den Sprung ins Elektrozeitalter – doch der Markt reagiert mit einem deutlichen Dämpfer für die Scuderia.

Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Fahrzeug der Öffentlichkeit präsentiert. Das Modell hört auf den Namen „Luce“ – italienisch für „Licht“ – und soll laut Unternehmensführung „Klarheit und Richtung“ verkörpern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 310 Kilometern pro Stunde und einem Einstiegspreis von mehr als 500.000 Euro positioniert sich der Wagen klar im obersten Segment des Luxusmarktes. Der Luce verfügt über vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von mehr als 1000 PS (rund 772 kW), beschleunigt in etwa 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bietet laut Hersteller eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna bezeichnete den Präsentationstag als „sehr, sehr wichtigen“ für das Unternehmen und sprach vom Beginn eines „neuen Kapitels“ in der Unternehmensgeschichte. In einem Interview mit CNBC betonte er, die Entwicklung neuer Fahrzeuge müsse auf „Respekt vor der Technologie“ gründen – und das schließe zwangsläufig auch ein Umdenken im Design mit ein.

Optisch bricht der „Luce“ tatsächlich mit der klassischen Ferrari-Ästhetik. An der Gestaltung war das Studio LoveFrom beteiligt, das vom ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive gegründet wurde. Der viertürige Fünfsitzer mit einem Kofferraumvolumen von etwa 600 Litern zielt damit auch auf wohlhabende Familien als Kundschaft – ein strategischer Schritt, der Ferrari deutlich vom klassischen Zweisitzer-Sportwagen wegführt. Die ersten Auslieferungen an Kundinnen und Kunden sollen im Oktober anlaufen.

Skepsis der Märkte

Die Reaktion der Märkte fiel wenig enthusiastisch aus: Die Ferrari-Aktie verlor am Tag der Präsentation mehr als sieben Prozent an Wert. Investoren zeigen sich skeptisch – und das nicht ohne Grund. Der Markt für elektrische Luxussportwagen gilt nach wie vor als eng, die Nachfrage bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Ferrari hat bereits Konsequenzen gezogen und Pläne für ein zweites Elektromodell auf frühestens 2028 verschoben. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren erheblich in Elektrotechnologien investiert, darunter auch in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Maranello.

Auch Lamborghini hat das ursprünglich für 2030 geplante vollelektrische Modell gestrichen, und Hersteller wie Porsche haben ihre Elektrifizierungspläne angesichts schwächelnder Nachfrage deutlich zurückgefahren. Ferrari bewegt sich mit dem „Luce“ also in einem Umfeld, in dem selbst die großen Namen der Branche zunehmend auf die Bremse treten.