KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
EVENTS

Udruženje Balkan Powerfrauen Österreich sve aktivnije na kulturnoj sceni

Udruženje Balkan Powerfrauen Österreich sve aktivnije na kulturnoj sceni
FOTO: zVg.
2 Min. Lesezeit |

Udruženje Balkan Powerfrauen Österreich, koje proslavlja svoj prvi rođendan, se tokom proteklih godinu dana razvilo u jednu od aktivnijih ženskih inicijativa među osobama poreklom sa Balkana u Austriji.

Organizacija okuplja žene različitih generacija i profesija, a fokus njenog rada je na kulturi, umetnosti, umrežavanju i međusobnoj podršci.

Kako za KOSMO navode iz udruženja, u prethodnom periodu organizovan je veći broj događaja, među kojima su kulturne manifestacije, umetničke izložbe, networking susreti, institucionalne posete, zajednička putovanja i drugi programi namenjeni povezivanju žena iz zajednice.

Jedan od projekata koji se razvija u okviru udruženja je WOMEN OF VISION Vienna, platforma posvećena promociji savremene umetnosti i umetnica sa Balkana. Cilj projekta je da se kroz izložbe i druge formate poveća vidljivost autorki iz regiona i omogući njihovo predstavljanje pred širom publikom u Austriji i inostranstvu.

FOTO: zVg.

Iz udruženja navode da su pojedine institucionalne izložbe u okviru ovog projekta već planirane do 2028. godine, dok je program aktivnosti za naredni period popunjen mesecima unapred.

Balkan Powerfrauen Österreich svoj rad ne zasniva isključivo na klasičnom modelu udruženja, već nastoji da kroz organizovane događaje kombinuje kulturni sadržaj, društveno povezivanje i javnu vidljivost žena. Poseban akcenat stavlja se na kvalitetnu organizaciju, komunikaciju među članicama i saradnju sa kulturnim i institucionalnim partnerima.

Rast broja aktivnosti i interesovanje za događaje ukazuju na potrebu za ovakvim formatima unutar balkanske zajednice u Austriji. Udruženje se, prema sopstvenim navodima, pozicionira kao platforma za žene koje žele da učestvuju u kulturnom, društvenom i kreativnom životu Beča.

Kroz dosadašnji rad, Balkan Powerfrauen Österreich pokazuje da ženska udruženja u dijaspori mogu imati širu ulogu od povremenog okupljanja članica. Njihov značaj ogleda se i u stvaranju prostora za saradnju, razmenu iskustava i promociju kulturnog stvaralaštva.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Reisegeheimnis
Geheimnisvolles Kroatien: Diese Orte kennt kaum ein Tourist
| Waffenfund
Bosnier zückt Maschinenpistole auf der Straße – Nach Streit mit Mutter
| Verbraucherrecht
Italien plant neue Regel – Stau könnte Autofahrer bald Geld bringen
| Fahndung
16-Jährige kämpft sich mit Pfefferspray frei – Täter flüchtig
| Elektroauto
Ferrari-Flop: Erster Elektro-Ferrari lässt Börse crashen
MEHR AKTUELLE NEWS