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Fahndung

16-Jährige kämpft sich mit Pfefferspray frei – Täter flüchtig

16-Jährige kämpft sich mit Pfefferspray frei – Täter flüchtig
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Angriff auf offener Straße, ein Mädchen das sich wehrt – in Dornbirn sucht die Polizei nun nach einem flüchtigen Täter.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Dornbirn eine 16-Jährige Opfer eines gewaltsamen Angriffs. Gegen 22.30 Uhr attackierte ein bislang unbekannter Mann die Jugendliche im Kreuzungsbereich Dr.-Anton-Schneider-Straße/Edlach, unweit der Einfahrt zur Fahrradunterführung.

Das Mädchen wehrte sich mit Fußtritten und setzte Pfefferspray ein, wodurch es sich aus dem Griff des Angreifers befreien konnte. Durch einen spitzen Gegenstand zog sich die 16-Jährige mehrere oberflächliche Verletzungen am Bauch zu und wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht – noch am selben Abend konnte sie die Klinik wieder verlassen.

Täter gesucht

Das Motiv des Täters ist derzeit ungeklärt. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet nach intensiven Ermittlungen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung und ist unter der Nummer +43 (0) 59 133 8140 erreichbar.

Der gesuchte Mann soll etwa 175 Zentimeter groß sein, einen dunkleren Teint haben und war zur Tatzeit mit einer dunklen Hose sowie einem schwarzen Langarmshirt mit gelbem oder orangenem Schulterbereich bekleidet.

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KO KOSMO-Redaktion
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