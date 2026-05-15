Brutaler Racheakt: Mann nach Belästigung bewusstlos geprügelt

Vor einem Hotel in Dornbirn endet ein Donnerstagabend brutal – und eine unbekannte Frau könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein.

Donnerstagnacht wurde ein 36-jähriger Mann im Bereich der Klostergasse in Dornbirn (Vorarlberg), unmittelbar vor einem dortigen Hotel, Opfer eines Angriffs durch mehrere unbekannte Täter. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:10 Uhr. Das Opfer verlor durch die Attacke das Bewusstsein und zog sich mehrere Platzwunden im Gesicht zu.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung an Ort und Stelle wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

Fahndung erfolglos

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Überfall in Zusammenhang mit einer vorangegangenen Belästigung einer Frau stehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im unmittelbaren Umfeld, an der drei Polizeistreifen beteiligt waren, blieb ohne Ergebnis.

Die Polizei richtet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet Personen, die Beobachtungen zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen gemacht haben, sich zu melden. Ausdrücklich wird auch die bislang nicht identifizierte Frau gebeten, mit den Ermittlungsbehörden Kontakt aufzunehmen.