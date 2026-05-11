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Fahndung

Messerattacke vor Friseur: Zwei Jugendliche verletzt – Fahndung

Messerattacke vor Friseur: Zwei Jugendliche verletzt – Fahndung
(FOTO: LPD Wien)
1 Min. Lesezeit |

Messer, Holzlatten, fünf Jugendliche – ein brutaler Angriff in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beschäftigt nun die Ermittler.

Nach einem Angriff auf fünf Jugendliche vor einem Barbershop in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat die Polizei eine öffentliche Fahndung nach drei bislang unbekannten Männern eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 24. März in der Märzstraße.

Messer und Holzlatten

Wie die Polizei mitteilt, gingen die drei unbekannten Täter unvermittelt und ohne erkennbaren Anlass auf eine Gruppe von fünf Freunden los. Bei dem Angriff setzten sie sowohl ein Messer als auch Holzlatten ein.

Während drei der Betroffenen fliehen konnten, wurden zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren verletzt – einer von ihnen trug Verletzungen im Kopfbereich davon.

Die Polizei ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Diese können auch anonym an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus unter der Telefonnummer 01-31310-47810 gerichtet werden.

KO KOSMO-Redaktion
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