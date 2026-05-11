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14-Jähriger klaut Papas Auto – Polizei stoppt Spritztour um 2 Uhr

14-Jähriger klaut Papas Auto – Polizei stoppt Spritztour um 2 Uhr
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht, allein am Steuer – ein 14-Jähriger sorgt in Leonding für einen Polizeieinsatz mit gleich mehreren Konsequenzen.

In der Fiedlerstraße in Leonding (Oberösterreich) stoppte die Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr früh einen VW Tiguan. Am Steuer saß ein 14-jähriger Bub aus Syrien, der das Fahrzeug seines Vaters ohne Fahrerlaubnis gelenkt hatte.

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Der Jugendliche wurde gleich wegen zwei Vergehen angezeigt: zum einen wegen Fahrens ohne Führerschein, zum anderen wegen eines Verstoßes gegen das oberösterreichische Jugendschutzgesetz, da er sich zu dieser Stunde unerlaubt im öffentlichen Raum aufhielt.

Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und händigte sie anschließend dem 46-jährigen Vater des Burschen aus.

KO KOSMO-Redaktion
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