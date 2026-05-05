14-Jähriger nach drei bewaffneten Raubüberfällen zu Haft verurteilt

Messer, Rucksack, Kaiserschmarren – ein 14-Jähriger steht vor Gericht. Was er anrichtete, lässt aufhorchen.

Am Landesgericht ist ein 14-jähriger Schüler zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt worden. Der Jugendliche hatte kurz nach seinem 14. Geburtstag in Wien-Donaustadt drei bewaffnete Raubüberfälle begangen. Vor dem Schöffensenat legte er ein umfassendes Geständnis ab.

Von der verhängten Gesamtstrafe wurde ein Monat als unbedingt festgesetzt; der verbleibende Teil wurde unter Anordnung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. In U-Haft war der Angeklagte bereits Mitte März genommen worden, nachdem Tatbegehungsgefahr festgestellt worden war. In der Justizanstalt Münnichplatz habe er sich grundlegend besonnen, erklärte Verteidiger Norbert Haslhofer – der Jugendliche habe eingesehen, „dass es so nicht geht“.

Raubzug im Donauzentrum

Am 30. Jänner 2026 hatte sich der 14-Jährige gemeinsam mit mehreren jüngeren Freunden, die sämtlich noch strafunmündig waren, ins Donauzentrum begeben. „Die hatten die Idee, irgendwelche Leute abzuziehen. Also auszurauben“, schilderte der Angeklagte dem Gericht den Tatplan. Die Gruppe umzingelte einen körperlich deutlich schwächeren Buben und forderte Geld, wobei der 14-Jährige ein Springmesser zog und die Klinge auf den Oberkörper des Opfers richtete.

Als der Bedrohte angab, kein Geld bei sich zu haben, durchsuchte der Bewaffnete dessen Rucksack. Einer der 13-jährigen Mittäter, der aufgrund seiner Strafunmündigkeit gerichtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, schlug das Opfer mit der Faust.

Bereits am darauffolgenden Tag habe er erneut „Leute abziehen“ wollen, räumte der 14-Jährige vor Gericht ein. An einer Bushaltestelle beim Donauzentrum richtete er sein Springmesser gegen einen kleineren 15-Jährigen: „Er hat schon Angst gehabt.“ Das Opfer händigte dem Angeklagten 50 Euro aus, die dieser mit einem abermals strafunmündigen Komplizen aufteilte.

Auf die Frage, was er mit seinem Anteil angestellt habe, antwortete der 14-Jährige: „Im Donauzentrum Kaiserschmarren gekauft.“ Als Zeuge beschrieb der 15-Jährige die Nachwirkungen des Überfalls: „Ich habe mich zwei bis drei Tage nicht mehr rausgetraut und konnte nicht schlafen. Ich stand unter Schock und hatte Angst.“ Er hatte sich dem Verfahren als Privatbeteiligter angeschlossen und erhielt vom Gericht 350 Euro als Entschädigung für das erlittene Leid zugesprochen.

Urteil & Enthaftung

Die vorerst letzte Straftat beging der Angeklagte am 1. Februar. Auch dabei kam das Springmesser zum Einsatz – diesmal wurde einem kindlichen Opfer eine Haube der Marke Lacoste abgenommen. Verteidiger Haslhofer nahm das Urteil an, das dem 14-Jährigen neben der Haftstrafe auch die Absolvierung einer Psychotherapie bei der Männerberatung auferlegt; zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet.

Da die verbüßte Untersuchungshaft auf den unbedingten Strafteil angerechnet wurde, konnte der Jugendliche unmittelbar nach der Verhandlung enthaftet werden. „Jetzt kein Blödsinn mehr“, gab Haslhofer seinem Mandanten mit auf den Weg.

Die Staatsanwältin enthielt sich vorerst einer Erklärung, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.