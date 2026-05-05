Sommer 2026: In diesen Wochen sind Reisen am günstigsten!

Sommer, Sonne, Sparfrust: Wer 2026 günstig verreisen will, braucht mehr als Glück – sondern den richtigen Moment.

Wer in diesem Jahr verreisen möchte, spürt den Druck steigender Reisepreise deutlich. Doch ein gelungener Urlaub muss das Konto nicht leerräumen – vorausgesetzt, man plant vorausschauend und wählt den richtigen Buchungszeitpunkt.

Urlaubspreise auf Rekordhoch, Bankkonto unter Druck: Wer nicht einfach drauflosbuchen will, braucht eine durchdachte Strategie. Das Reiseportal Skyscanner hat dafür umfangreiche Datensätze ausgewertet und dabei die beliebtesten Urlaubsziele weltweit analysiert. Das Ergebnis: Es gibt konkrete Zeitfenster, in denen Flüge und Unterkünfte deutlich günstiger zu haben sind.

Laut Skyscanner ist die Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli die mit Abstand preiswerteste Reisewoche des Sommers. Wer zusätzlich auf den Abreisetag achtet, kann noch mehr herausholen: Ein Freitag als Starttermin kombiniert nicht nur den günstigsten Preis mit dem Beginn des Wochenendes, sondern lässt den Entspannungsmodus nahezu automatisch einsetzen.

Zahlreiche beliebte Urlaubsziele kämpfen zunehmend mit den Schattenseiten des Massentourismus. Überfüllte Altstädte, eine an ihre Grenzen stoßende Infrastruktur und in die Höhe schießende Mietpreise sind die Folge. Wer im Sommer lieber entspannt als sich durch dichte Menschenmassen zu drängen, sollte das bei der Zielwahl berücksichtigen.

Auch die geopolitischen Spannungen rund um den Persischen Golf machen der Reisebranche zu schaffen. Steigende Ölpreise und gesperrte Flugrouten treiben die Ticketpreise in die Höhe – und die Mehrkosten landen letztlich bei den Reisenden. Experten empfehlen, nicht zu lange mit der Buchung zu warten, um drastischen Preiserhöhungen zuvorzukommen.

Günstige Ziele

Málaga vereint das Lebensgefühl der sonnenverwöhnten Costa del Sol mit dem kulturellen Erbe von Picassos Geburtsstadt. Besonders günstig lässt sich dieser Mix in der Spätsommerwoche vom 31. August bis zum 6. September erleben. Wer den Hinflug auf einen Dienstag legt, zahlt im Schnitt rund 206 Euro – für eine Übernachtung in der andalusischen Küstenmetropole sind durchschnittlich 232 Euro pro Nacht einzuplanen.

Faro gilt vielen lediglich als Durchgangsstation, dabei hat die portugiesische Küstenstadt weit mehr zu bieten. Hinter den Mauern der mittelalterlichen Altstadt warten Kopfsteinpflastergassen, sonnige Plätze und urige Cafés, in denen sich traditionelle Pastéis de Nata genießen lassen. Auch hier ist die Woche vom 31. August bis zum 6. September die günstigste Reiseoption – ein Hinflug am Dienstag kostet im Durchschnitt etwa 224 Euro, die Übernachtung schlägt im Sommer mit rund 236 Euro pro Nacht zu Buche.

Ibiza steht wie kaum eine andere Insel für unvergessliche Sommernächte und exklusiven Lifestyle. Am günstigsten reist man in der Woche vom 10. bis 16. August an; wer an einem Sonntag abfliegt, bekommt Tickets bereits ab rund 210 Euro. Hotels auf Ibiza kosten im Sommer im Schnitt allerdings 366 Euro pro Nacht.

Korfu beeindruckt mit ausgedehnten Olivenhainen, zypressenbewachsenen Hügeln und türkisblauem Wasser. Die günstigste Woche für einen Korfu-Urlaub liegt zwischen dem 6. und 12. Juli. Wer den Hinflug auf einen Dienstag legt, zahlt dafür im Durchschnitt 304 Euro.

Kroatien & Fernziele

Die dalmatinische Küste Kroatiens erfreut sich wachsender Beliebtheit, und Split hat sich als strahlendes Zentrum dieser Region etabliert. Den günstigsten Einstieg bietet die Spätsommerwoche vom 31. August bis zum 6. September. Wer flexibel genug ist, an einem Montag abzureisen, kommt mit durchschnittlich 237 Euro für den Flug an die Adria.

Wer dem europäischen Badeurlaub etwas entgegensetzen möchte, findet in Bangkok ein pulsierendes Kontrastprogramm. Die südostasiatische Metropole kommt nie zur Ruhe und zieht Reisende unmittelbar in ihren Bann. In der günstigsten Reisewoche vom 31. August bis zum 6. September – mit Dienstag als bestem Abflugtag – liegt der Durchschnittspreis bei rund 991 Euro, während Hotelzimmer bereits ab durchschnittlich 86 Euro pro Nacht zu haben sind.