Raser (18) zerstört Auto bei 250-km/h-Flucht vor Polizei

250 km/h auf der A22, Rotlicht ignoriert, Leitplanke gerammt – eine Nacht, die für einen 18-Jährigen alles verändert.

Kurz nach halb zwölf in der Nacht auf Montag registrierten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien auf der A22 einen Pkw, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stockerau fuhr. In einem Baustellenbereich, in dem Tempo 60 gilt, maßen die Beamten beim Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 190 km/h. Als die Polizisten das Blaulicht einschalteten und den Fahrer zum Anhalten aufforderten, zeigte dieser keinerlei Reaktion – im Gegenteil: Er drückte das Gaspedal noch weiter durch.

Durch den Kaisermühlentunnel raste der Wagen mit 225 km/h, eine Videoanlage hielt kurz darauf sogar 250 km/h fest.

Crash auf der Brücke

Das Ende der Flucht kam im Bereich der Floridsdorfer Brücke: Mit rund 160 km/h fuhr der Lenker bei Rot in einen Kreuzungsbereich, prallte gegen eine Verkehrsinsel und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen schlug anschließend gegen die Leitplanke auf der Auffahrtsrampe zur A22. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer erlitten Prellungen und wurden von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus transportiert.

Führerschein weg

Für den jungen Lenker zieht die Nachtfahrt weitreichende Folgen nach sich: Der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen.

Darüber hinaus erwarten ihn sowohl eine verwaltungsrechtliche als auch eine strafrechtliche Anzeige.