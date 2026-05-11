Bombendrohung am Flughafen Linz löst Großeinsatz aus – Entwarnung

Ein Anruf, eine Drohung, ein Countdown – am Flughafen Linz-Hörsching lief am Sonntagabend ein Großeinsatz gegen die Uhr.

Ort des Geschehens

Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr: Eine anonyme Drohung versetzt den Flughafen Linz-Hörsching im Bezirk Linz-Land in Alarmbereitschaft. Ein unbekannter Anrufer meldete sich bei der Polizeiinspektion Hörsching mit den Worten: „Um 21 Uhr 30 geht am Flughafen Hörsching eine Bombe hoch.“ Die Meldung ging um 19 Uhr 45 ein.

Großeinsatz am Flughafen

Umgehend rückten starke Polizeikräfte aus und sperrten die Zufahrtsstraßen zum Flughafengelände ab. Parallel dazu wurde das Flughafengebäude mit Sprengstoffspürhunden systematisch durchsucht.

Nach 22 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Die Polizei fand keinen Sprengsatz am Flughafen Hörsching. Der Einsatz war beendet, die Absperrungen wurden noch am selben Abend aufgehoben.

Am Flughafen Linz-Hörsching wurden am Montagmorgen sieben Passagierflüge nach London, Frankfurt, Alicante, Dalaman, Bari, Leipzig und Köln planmäßig gestartet. Die Bombendrohung hatte keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.