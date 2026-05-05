Schusswechsel vor Weißem Haus – Jugendlicher Passant verletzt

Unweit des Weißen Hauses in Washington, D.C. ist es zu einem Schusswechsel zwischen einem bewaffneten Mann und Beamten des Secret Service gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, darunter ein Jugendlicher. Das Gelände rund um die Regierungszentrale wurde vorübergehend gesperrt.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Washington Monument, nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt. Das Gelände der Regierungszentrale selbst war nicht unmittelbar betroffen, dennoch ordneten die Sicherheitsbehörden eine kurzfristige Abriegelung an. Journalisten, die sich vor Ort befanden, wurden von Einsatzkräften vorsorglich in den Presseraum geleitet.

Schüsse auf Beamte

Präsident Donald Trump ließ sich von dem Geschehen nicht beirren und führte eine Veranstaltung mit Kleinunternehmern planmäßig fort. Ein bewaffneter Mann hatte das Feuer auf Einsatzkräfte eröffnet und dabei einen unbeteiligten Jugendlichen getroffen. Laut einer Mitteilung des Secret Service erwiderten Beamte die Schüsse, nachdem der Verdächtige eine Waffe gezogen und auf sie gefeuert hatte.

Beide Verletzten wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand des Schützen äußerte sich die für den Schutz hochrangiger Politiker zuständige Sicherheitsbehörde nicht.

Flucht und Festnahme

Wie der stellvertretende Direktor des Secret Service, Matt Quinn, schilderte, waren zivile Einsatzkräfte am Montagnachmittag in der Nähe des Weißen Hauses auf den Mann aufmerksam geworden, weil sich die Kontur einer Schusswaffe unter seiner Kleidung abzeichnete. Der Verdächtige habe zunächst die Flucht ergriffen, bevor uniformierte Beamte ihn stellten – woraufhin er das Feuer eröffnete.

Ein jugendlicher Passant wurde nach bisherigen Erkenntnissen von Schüssen des Angreifers getroffen, erlitt aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach ersten Informationen soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 29-jährigen afghanischen Staatsbürger handeln, der seit 2021 in den USA lebt.