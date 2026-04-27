Trump rastet im TV-Interview aus: „Bin kein Vergewaltiger!

Ein geplanter Anschlag, ein aufgewühlter Präsident und ein Interview, das eskaliert – die Nacht in Washington hat Folgen.

Beim renommierten Korrespondenten-Dinner in Washington D.C. soll ein 31-jähriger Mann einen Anschlag auf Mitglieder der US-Regierung geplant haben. Aus einem Schreiben, das der Verdächtige kurz vor dem Vorfall an Familienangehörige verschickt hatte, geht hervor, dass er gezielt Regierungsvertreter ins Visier nehmen wollte – und zwar, wie er selbst formulierte, „geordnet nach Rang, vom höchsten zum niedrigsten“. In dem Schreiben bezeichnete er sich als „Friendly Federal Assassin“. Auch US-Präsident Donald Trump wurde darin scharf angegriffen: „Ich bin nicht länger bereit, zuzulassen, dass ein Pädophiler, Vergewaltiger und Verräter meine Hände mit seinen Verbrechen befleckt.“



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Trumps Reaktion

Einen Tag nach dem Schusswaffenangriff im Hilton Hotel sprach Trump im Format „60 Minutes“ des US-Senders CBS mit einer Journalistin über die Ereignisse jener Nacht. Er selbst habe keine Angst verspürt, seine Frau Melania hingegen schon, erklärte der Präsident. Zugleich lieferte Trump eine Erklärung dafür, warum Vizepräsident JD Vance vor ihm aus dem Festsaal gebracht worden war: Er habe den Agenten des Secret Service die Arbeit schwer gemacht, indem er sie immer wieder aufforderte, mit der Evakuierung zu warten.



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Trump wollte zunächst wissen, was vor sich ging. „Moment mal, Moment mal. Lasst mich mal sehen. Moment mal“, soll er den Sicherheitsbeamten gesagt haben.

Offener Konflikt

Das Interview mündete schließlich in einem offenen Konflikt zwischen Trump und der Journalistin. Als diese ihn mit den Vorwürfen aus dem Manifest des mutmaßlichen Schützen konfrontierte, verlor der Präsident die Fassung. „Na ja, ich habe darauf gewartet, dass ihr das lest, weil ich wusste, dass ihr das tun würdet, denn ihr seid, ihr seid, ihr seid schreckliche Menschen. Schreckliche Menschen. Ja, das hat er geschrieben. Ich bin – ich bin kein Vergewaltiger. Ich habe niemanden vergewaltigt“, sagte Trump. Die Journalistin bezeichnete er im Anschluss als „eine Schande“.