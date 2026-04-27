Unzulässige Gebühren: Kunden bekommen bis zu 250 Euro zurück

Jahrelang still gezahlt – jetzt könnten Millionen Österreicher ihr Geld von A1, Magenta und Drei zurückbekommen.

Jahrelang kassierten Mobilfunkanbieter wie A1, Magenta und Drei von ihren Kunden eine jährliche Servicepauschale – meist zwischen 20 und 35 Euro. Gerichte haben diese Zahlungen inzwischen als unzulässig bewertet. Betroffene Kunden in Österreich haben damit gute Aussichten, die zu Unrecht entrichteten Beträge zurückzuerhalten. Wie das Portal finanz.at berichtet, können sich Betroffene dabei auf Rückzahlungen von bis zu 250 Euro hoffen.

Konkret liegt die durchschnittliche Erstattungssumme zwischen 200 und 250 Euro. Entscheidend dabei: Der Rückforderungsanspruch erlischt nicht automatisch mit der Kündigung des Vertrags – auch ehemalige Kunden können ihre Ansprüche noch geltend machen. Da die Pauschale über viele Jahre hinweg erhoben wurde, summieren sich die betroffenen Beträge in zahlreichen Fällen auf eine beachtliche Höhe.

Rechtlicher Druck nötig

Eine freiwillige Rücküberweisung durch die Anbieter ist allerdings nicht zu erwarten. Wer seinen Anspruch durchsetzen möchte, muss selbst die Initiative ergreifen. Nach Angaben von finanz.at werden individuelle Anfragen häufig direkt abgelehnt.

Bewegung kommt in der Regel erst dann in die Sache, wenn rechtlicher Druck – etwa durch einen Anwalt oder im Rahmen einer Sammelklage – aufgebaut wird. Spezialisierte Plattformen und Konsumentenschutzorganisationen bieten dabei Unterstützung an.

Weitere Erfolge

Über die Servicepauschale hinaus konnten Verbraucher auch in anderen Bereichen Erfolge verbuchen. Die Arbeiterkammer hat bereits mehrere Vertragsklauseln rechtlich erfolgreich angefochten – darunter überhöhte Verzugszinsen, unzulässige Rücklastgebühren sowie Mahnspesen. Mahngebühren von bis zu 17 Euro wurden dabei als unverhältnismäßig eingestuft.

Angesichts der zuletzt durch Indexanpassungen gestiegenen Tarife stellt die Rückforderung solcher Gebühren für viele Haushalte eine konkrete Möglichkeit dar, die monatliche Belastung zu senken.