Ukraine und Russland verkünden Waffenruhe – Wende im Krieg?

Zwei Ankündigungen, wenige Stunden auseinander – zwischen Kyjiw und Moskau deutet sich etwas an, das lange undenkbar schien.

Die Ukraine hat eine Waffenruhe angekündigt, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai um 0.00 Uhr – das entspricht 23.00 Uhr MESZ – in Kraft treten soll. Das gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am heutigen Tag bekannt.

Diplomatische Annäherung

Wenige Stunden zuvor hatte bereits das russische Militär eine Feuerpause für den 8. und 9. Mai in Aussicht gestellt. Das russische Verteidigungsministerium kündigte eine Waffenruhe für den 8. und 9. Mai an und drohte mit Raketenangriffen auf das Zentrum von Kiew für den Fall ukrainischer Angriffe während der Feierlichkeiten. Die zeitliche Nähe beider Ankündigungen sowie die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Waffenruhe werden als mögliches Zeichen einer diplomatischen Annäherung im seit Jahren andauernden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gewertet.

Während des Krieges wurden bereits mehrfach über hohe Feiertage kurzzeitige Waffenruhen ausgerufen. Zuletzt verzichteten die Kriegsparteien zum orthodoxen Osterfest Mitte April für etwa 30 Stunden auf Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele im Hinterland des Gegners, während es entlang der Frontlinie zu Kampfhandlungen kam.