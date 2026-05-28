Gefährliche Szenen: Verwirrter Mann springt auf fahrende Autos (VIDEO)

Auf Autodächer springen, mitten im Verkehr – ein 27-Jähriger sorgte in Zagreb für Szenen, die sich rasch im Netz verbreiteten.

Ein junger Mann hat am Dienstagmittag im Zagreber Stadtbezirk Novi Zagreb für erhebliche Aufregung gesorgt, indem er mitten im fließenden Verkehr auf fahrende Autos sprang. Der Vorfall spielte sich im Bereich der Avenija Veceslava Holjevca ab, unweit von Bundek und dem Zagreber Hipodrom. Videoaufnahmen, die sich rasch über soziale Netzwerke verbreiteten, zeigen den Mann dabei, wie er über die Dächer mehrerer Fahrzeuge läuft und springt, während die betroffenen Fahrer sichtlich überfordert versuchten, die Lage in den Griff zu bekommen.

Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde ein weißer BMW, auf den der Mann kletterte und dabei die Windschutzscheibe beschädigte. Anschließend versuchte er, auf ein weiteres, sich noch in Bewegung befindliches Fahrzeug zu springen, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Kroatischen Medienberichten zufolge soll er sich danach auch einem herannahenden Taxi genähert haben.

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Einlieferung in Klinik

Mehrere Fahrer und Passanten griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest, darunter auch Kräfte der Interventionspolizei. Nach Abschluss des Einsatzes wurde er dem Rettungsdienst übergeben. Wie RTL Danas berichtet, handelt es sich um einen 27-jährigen rumänischen Staatsbürger.

Er wurde in die Psychiatrische Klinik Sv. Ivan in Zagreb-Jankomir eingeliefert und dort zur weiteren Abklärung stationär aufgenommen. Dem Bericht zufolge war der Mann in einem stark desorientierten Zustand, wobei eine Sprachbarriere die Verständigung zusätzlich erschwerte.

Hintergründe unklar

Die Polizei bestätigte, dass mehrere Bürgerinnen und Bürger Meldungen erstattet hatten, in denen von einem Mann die Rede war, der auf Fahrzeuge springt und Autos beschädigt. Obwohl der gesamte Vorfall nur wenige Minuten dauerte, sorgten die im Netz kursierenden Aufnahmen für breites Aufsehen.

Was dem Verhalten des Mannes unmittelbar vorausging, ist bislang offiziell ungeklärt.

Auch über die Ursache seines Zustands liegen keine gesicherten Informationen vor.