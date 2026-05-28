Starker Neustart in Linz: Aus W.O.S. wird Blitzblank Oberösterreich

Ein neues Bier, ein neuer Name, ein großer Abend: Blitzblank Oberösterreich hat seinen Relaunch mit prominenten Gästen gefeiert.

Blitzblank Oberösterreich hat seinen neuen Markenauftritt mit einem Festabend gefeiert, zu dem Kund:innen, Partner:innen und langjährige Wegbegleiter:innen geladen waren. Das österreichweit tätige Familienunternehmen ist als Reinigungsdienstleister mit Fokus auf Qualität und regionale Verantwortung positioniert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Vorstellung des überarbeiteten Unternehmensauftritts, der unter dem Leitgedanken „Alles bleibt vertraut und wird noch stärker“ regionale Verwurzelung, Handschlagqualität und ein hohes Dienstleistungsniveau in den Vordergrund rückt. Der Abend stand im Zeichen von Verbundenheit, Wertschätzung und Aufbruchsstimmung.

Als besonderes Highlight des Abends wurde ein eigens für den Anlass kreiertes Blitzblank Bier präsentiert, das in Zusammenarbeit mit Freistädter Bier entstanden ist. Für Geschäftsführer Mario Reichel verkörpert das Bier die Verbindung zwischen oberösterreichischer Tradition und gelebter regionaler Partnerschaft. Er erklärte: „Blitzblank Oberösterreich ist ein starkes Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft. Die Menschen, die Qualität und die regionale Verankerung bleiben dieselben. Was dazukommt, ist die Kraft einer österreichweiten Marke, die seit Jahrzehnten für Verlässlichkeit, Innovation und höchste Standards steht.“

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Starke Stimmen

Auch Siegmund Weissenböck, Gründer und ehemaliger Eigentümer des Unternehmens, äußerte sich zum Relaunch: „Für unsere Kundinnen und Kunden bleibt das Wichtigste unverändert: die vertrauten Ansprechpartner, die regionale Nähe und die Qualität der Leistung. Der neue Name Blitzblank Oberösterreich macht sichtbar, was längst zusammengehört: unsere starke regionale Kompetenz und die Stärke einer großen österreichischen Unternehmensfamilie.“

Einen emotional bewegenden Moment lieferte Peter Schöngruber, Niederlassungsleiter von Blitzblank Oberösterreich, als er sein gesamtes Team auf die Bühne bat und mit den Worten „Ohne euch bin ich nix“ großen Applaus erntete. Karin Leitner, Vizebürgermeisterin von Linz, hob die wirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens für die Region hervor: „Blitzblank Oberösterreich steht beispielhaft für das, was unseren Wirtschaftsstandort stark macht: regionale Verwurzelung, Verlässlichkeit und Menschen, die täglich mit großem Engagement arbeiten. Es freut mich besonders, dass mit diesem neuen Auftritt ein klares Bekenntnis zu Linz und Oberösterreich verbunden ist.“

Prominente Ehrengäste

Unter den Ehrengästen des Abends befanden sich Christoph Leitl, Ehrenpräsident der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident der EBÖ (Europäische Bewegung Österreich), Landesrat Martin Winkler der Oberösterreichischen Landesregierung, Johanna Lengauer, Eigentümerin und Herausgeberin des Weekend-Verlags, Paul Steininger, Geschäftsführer von Freistädter Bier, sowie Ursula Krepp, Landesinnungsmeisterin der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger Oberösterreich.