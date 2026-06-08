Adria wird immer heißer: Experten warnen vor möglicher Quallen-Invasion

Die Adria heizt sich auf – und der Sommer 2026 könnte für Kroatien-Urlauber eine ungewohnte Überraschung bereithalten.

Während in Teilen Mitteleuropas der Juni noch mit unbeständigem Wetter aufwartet, verdichten sich weiter im Süden die Zeichen für eine außergewöhnliche meteorologische Entwicklung. Die Adria erwärmt sich in einem alarmierenden Tempo und steuert im Sommer 2026 auf historische Höchstwerte von knapp 30 Grad Celsius zu. Langfristprognosen des europäischen Wetterdienstes ECMWF sowie des Klimawandeldienstes Copernicus zeichnen für den Zeitraum Juni bis August ein klares Bild: Der Sommer im Mittelmeerraum wird weit überdurchschnittlich warm und von anhaltend stabilem Hochdruckwetter geprägt sein.

Schon jetzt klettern die Wassertemperaturen entlang der kroatischen Küste deutlich schneller nach oben als im langjährigen Durchschnitt. In flachen Buchten und an den Stränden von Krk bis Dubrovnik sind im Hochsommer flächendeckend Werte zwischen 28 und 29 Grad zu erwarten. „Die Adria hat Temperaturen wie die Malediven erreicht“, warnen italienische Meeresbiologen wie Roberto Danovaro. Wissenschaftler beschreiben diese Entwicklung als fortschreitende „Tropikalisierung“ des Mittelmeers.

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Belastung für Urlauber

Für Urlauber hat das spürbare Konsequenzen: Die erhoffte Erfrischung im Meer bleibt aus. Der Sprung ins Wasser gleicht eher dem Wechsel von einem Hitzebad ins nächste. Was für gesunde Erwachsene in erster Linie ungewohnt ist, kann für Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur ernsthaften gesundheitlichen Belastung werden, da dem Körper die notwendige thermische Entlastung fehlt.

Die ungewöhnliche Wärme hinterlässt auch im Ökosystem deutliche Spuren. Warmes, nährstoffreiches Wasser bietet ideale Bedingungen für maritime Störenfriede. Steigende Wassertemperaturen beschleunigen den biologischen Kreislauf von Quallen laut Experten um bis zu zwei Monate – sie vermehren sich rascher und früher im Jahr.

Gleichzeitig sorgt die chronische Überfischung der Adria dafür, dass natürliche Fressfeinde der Quallen fehlen, während zugleich mehr Plankton als Nahrungsgrundlage zur Verfügung steht. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die Hitze begünstigt in Kombination mit Windstillephasen die Ausbreitung von Algenschleim, der bereits in den vergangenen Jahren Abschnitte der nördlichen Adria verunstaltete.

Extremwetter droht

Nicht alle Quallenarten stellen eine Gefahr für den Menschen dar – die weit verbreitete Lungenqualle etwa gilt als harmlos. Begegnungen mit Leuchtquallen oder anderen nesselnden Arten können einen Strandtag jedoch erheblich trüben. Der US-amerikanische Wetterdienst NOAA stützt mit seinem Modell CFSv2 die Prognosen einer extremen und stationären Wetterlage.

Konkret bedeutet das: Auf tagelange, schwüle Hitzephasen mit Temperaturen von weit über 33 Grad im Landesinneren folgen immer wieder heftige atmosphärische Entladungen. Die enorme Energie des überhitzten Meeres begünstigt schwere Gewitter, Sturmböen und plötzlichen Starkregen unmittelbar an der Küste.

Stabiles Badewetter über mehrere Wochen hinweg ist damit trotz der anhaltenden Hitze nicht garantiert.