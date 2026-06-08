Nach Jahren des Wartens: Zenica startet Aquapark-Projekt!

Zenica macht ernst: Nach jahrelangen Ankündigungen rückt ein millionenschweres Freizeitprojekt plötzlich in greifbare Nähe.

Eines der am längsten diskutierten Infrastrukturvorhaben der bosnischen Industriestadt Zenica nimmt nun konkrete Formen an. Die Stadtverwaltung hat eine öffentliche Ausschreibung für den Bau eines Aquaparks samt Begleiteinrichtungen veröffentlicht – mit einem geschätzten Auftragswert von 14 Millionen Konvertible Mark (bosnische Währung) netto. Damit tritt ein Projekt, das in Zenica seit Jahren immer wieder angekündigt wurde, erstmals in eine greifbare Realisierungsphase ein.

Aquapark-Ausschreibung

Das Vergabeverfahren ist als offenes Verfahren angelegt, das Zuschlagskriterium ist der niedrigste Preis. Als Frist für die Einreichung von Angeboten gilt der 30. Juli dieses Jahres, danach folgen Öffnung und Auswertung der Einreichungen sowie die Auswahl des Bauunternehmens. Laut einem Bericht des Portals BiznisInfo.ba ist die Ausführungsfrist mit zwölf Monaten festgesetzt.

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Verläuft das Verfahren ohne Einsprüche oder sonstige Verzögerungen, könnte Zenica innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine neue Sport- und Freizeitanlage erhalten. Mit einem Volumen von 14 Millionen KM zählt das Vorhaben zu den größten kommunalen Investitionen im Bereich Sport, Freizeit und Tourismus, die die Stadt bislang auf den Weg gebracht hat.

Die nun veröffentlichte Ausschreibung macht deutlich, dass das Projekt den Status einer bloßen Planungsidee hinter sich gelassen hat.

Olympiabecken-Fortführung

Parallel dazu arbeitet Zenica an einem weiteren bedeutenden Vorhaben im Bereich Sportinfrastruktur. Das Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit der öffentlichen Ausschreibung für die Fortführung des Olympiabeckenbaus wurde kürzlich abgeschlossen, womit die rechtlichen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Bauarbeiten geschaffen sind.

Die Stadtverwaltung hatte bereits zuvor erklärt, dass mit dem Abschluss dieses Verfahrens der Weg für die Fertigstellung des seit mehreren Jahren im Bau befindlichen Objekts freigemacht werde.