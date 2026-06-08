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Naturkatastrophe

Philippinen: Starkes Erdbeben fordert mindestens 15 Todesopfer

Philippinen: Starkes Erdbeben fordert mindestens 15 Todesopfer
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Mindanao bebt – und diesmal mit verheerender Wucht. Ein Erdstoß der Stärke 7,8 trifft den Süden der Philippinen mit dramatischen Folgen.

Im Süden der Philippinen hat ein schweres Erdbeben mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Laut der US-Erdbebenwarte USGS erreichte der Erdstoß die Stärke 7,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 35 Kilometern unter der Insel Mindanao. Im Anschluss folgten mehrere Nachbeben, darunter eines mit der Stärke 6,5.

Der Zivilschutz meldete zuletzt mindestens 129 Verletzte infolge des Bebens, das sich am Montagmorgen ereignete. Auf der Plattform Facebook kursierten Aufnahmen, die von der Nachrichtenagentur AFP verifiziert wurden und zeigen, wie in General Santos ein Einkaufszentrum in sich zusammenbrach. An einem weiteren Ort kollabierte ein Gebäude auf dem Gelände einer Schule.

Tsunami-Warnung ausgegeben

Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum gab Warnungen vor möglichen Tsunamiwellen entlang der Küsten mehrerer Anrainerstaaten des Pazifiks heraus. Betroffen von der Warnung waren neben den Philippinen auch Indonesien, Palau, Taiwan und Papua-Neuguinea.

Seismisch gefährdete Region

Aufgrund ihrer geografischen Lage auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring sind die Philippinen regelmäßig von seismischen Ereignissen betroffen. Erst im Oktober wurde der Osten Mindanaos von zwei Erdbeben der Stärken 7,4 und 6,7 getroffen, bei denen mindestens acht Menschen ums Leben kamen.

Davor hatte ein starkes Beben die Provinz Cebu im Zentrum des Landes erschüttert, dem damals 76 Menschen zum Opfer fielen.

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KO KOSMO-Redaktion
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