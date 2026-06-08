Darum will die EU den Westbalkan plötzlich schneller aufnehmen

Der Westbalkan rückt ins Zentrum europäischer Machtpolitik – und hinter dem Erweiterungseifer steckt mehr als Solidarität.

Beim EU-Westbalkan-Gipfel im montenegrinischen Tivat stellt sich eine Frage mit wachsender Dringlichkeit: Warum treibt Brüssel die Erweiterung der Union gerade jetzt so entschlossen voran – zu einem Zeitpunkt, an dem die 27 Mitgliedstaaten selbst mit erheblichen inneren Spannungen zu kämpfen haben? Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Kosovo befinden sich in unterschiedlichen Stadien des Annäherungsprozesses. Was offiziell als Projekt europäischer Einheit gilt, folgt heute in erster Linie einer nüchternen strategischen Logik.

Geopolitischer Kurswechsel

Jahrelang blieb die Erweiterungsfrage politisch weitgehend folgenlos. Erst die russische Invasion in der Ukraine hat das geopolitische Koordinatensystem Europas grundlegend verschoben. Seither betrachtet Brüssel die Einbindung des Westbalkans nicht mehr als Frage des Fernziels, sondern als unmittelbares Sicherheitsanliegen an den eigenen Außengrenzen.

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Hinzu kommt eine handfeste wirtschaftliche Dimension: Die EU ist längst der bedeutendste Handelspartner und Investor in der Region. Allein im vergangenen Jahr überstieg das gesamte Handelsvolumen zwischen der Union und den Westbalkan-Staaten 87 Milliarden Euro – ein dichtes Geflecht aus Maschinen, Chemiegütern, Metallen und Industrieprodukten, bei dem die EU einen deutlichen Exportüberschuss verbucht.

Gleichzeitig versucht Brüssel, den wachsenden Einfluss konkurrierender Großmächte in der Region einzudämmen. Wie Euronews berichtet, buhlen Russland, China und die Vereinigten Staaten aktiv um politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf dem Westbalkan. In europäischen Hauptstädten wächst die Sorge, dass ein politisches Vakuum in einem vollständig von EU-Mitgliedstaaten umschlossenen Raum anderen Akteuren Tür und Tor öffnen würde.

Interne Widerstände

Das augenfälligste Beispiel ist Serbien, das sich bislang weigert, seine Außenpolitik an den EU-Sanktionen gegen Russland auszurichten. Nicht alle Mitgliedstaaten teilen den Erweiterungsenthusiasmus vorbehaltlos. Die Befürchtung, dass weitere Beitritte die ohnehin träge Entscheidungsfindung in der Union zusätzlich lähmen könnten, ist in mehreren Hauptstädten verbreitet.

Als Antwort darauf haben Albanien und Serbien ein Modell schrittweiser Integration ins Gespräch gebracht: Demnach würden sie vorübergehend auf ihr Vetorecht verzichten, um den Beitrittsprozess zu beschleunigen und institutionelle Bedenken bestehender Mitglieder zu zerstreuen. Dass EU-Ratspräsident António Costa derzeit die Länder der Region bereist, unterstreicht, dass die Erweiterungspolitik längst über symbolische Gesten hinausgeht.

In den europäischen Institutionen setzt sich zunehmend die Überzeugung durch, dass die Integration des Westbalkans weniger eine Frage des Idealismus ist als eine des geopolitischen Kalküls.