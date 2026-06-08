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Einbruch

Mann überrascht Einbrecher und schlägt ihn ins Gesicht

Mann überrascht Einbrecher und schlägt ihn ins Gesicht
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Blick vom Balkon, ein Einbrecher im Transporter – und plötzlich eskaliert die Nacht in Wien-Favoriten.

Kurz vor Mitternacht – gegen 23.45 Uhr – bemerkte ein 57-jähriger Wiener am Sonntag von seinem Balkon aus, dass sich jemand an seinem in Wien-Favoriten geparkten Kastenwagen zu schaffen machte: Eine unbekannte Person hatte die Hecktür der Ladefläche geöffnet. Der Mann verließ sofort seine Wohnung und eilte zu seinem Fahrzeug hinunter.

Als er dort ankam, hatte der Unbekannte bereits das Innere des Transporters betreten und mehrere Werkzeugkisten durchwühlt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten währenddessen den Polizeinotruf.

Handgemenge am Tatort

Zwischen dem Fahrzeugbesitzer und dem mutmaßlichen Einbrecher kam es daraufhin zu einem Handgemenge. Dabei soll der 57-Jährige dem Mann mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben.

Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den Tatverdächtigen, einen 31-jährigen ungarischen Staatsbürger, noch vor Ort fest. Dieser hatte durch die Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht erlitten und musste nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch gegen den 57-jährigen Fahrzeugbesitzer wurden rechtliche Schritte eingeleitet:

Er wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

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