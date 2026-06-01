Neues Sicherheitszentrum soll Polizei in Favoriten stärken

Favoriten bekommt ein neues Zuhause für die Polizei – und das soll sich gewaschen haben.

In der Keplergasse im Wien-Favoriten ist am Montag der Spatenstich für ein neues Sicherheitszentrum erfolgt. Das Gebäude soll ab 2028 mehrere Polizei- und Ermittlungseinheiten unter einem Dach vereinen und gilt laut Innenministerium als wesentlicher Beitrag zur Modernisierung der Wiener Polizeiinfrastruktur. Der Neubau in der Keplergasse 10 wird auf sechs Stockwerken eine Gesamtnutzfläche von rund 2.100 Quadratmetern umfassen.

Neues Sicherheitszentrum

Neben einer Polizeiinspektion werden dort künftig auch Ermittlungseinheiten des Landeskriminalamts sowie des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ihren Standort haben.

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Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) unterstrich bei diesem Anlass die Bedeutung des Projekts: „Wir werden auch in Zukunft in schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur sowie die weitere personelle Stärkung investieren. Das Sicherheitszentrum wird unter modernsten Bedingungen zur Sicherheit in Favoriten und Wien beitragen.“

Auch SPÖ-Gemeinderat Marcus Schober sprach sich für das Vorhaben aus und betonte die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für jene, „die täglich für unseren Schutz sorgen“. Derzeit sind die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse in einem Ausweichquartier in der Columbusgasse untergebracht. Das bisherige Gebäude entsprach aufgrund seines baulichen Zustands und mangelnder Barrierefreiheit nicht mehr den Anforderungen eines zeitgemäßen Amtsgebäudes.

Ein zweites Sicherheitszentrum für Wien-Favoriten befindet sich bereits in der Gudrunstraße im Bau.