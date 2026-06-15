Plötzlich rast Auto in Bushaltestelle – mehrere Verletzte

An einer Bushaltestelle im Kleinwalsertal werden drei Wartende von einem Auto erfasst – vier Personen enden im Krankenhaus.

Am Sonntag ereignete sich auf der Landesstraße L201 in Hirschegg im Kleinwalsertal ein Verkehrsunfall, als eine 75-jährige Autofahrerin in Richtung Mittelberg unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine weitere Frau.

In Höhe der Bushaltestelle Außerhirschegg kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden drei Personen erfasst, die zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle warteten.

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Drei Verletzte

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 52-jährigen und einen 77-jährigen Mann sowie eine 68-jährige Frau. Während der 77-Jährige leichte Verletzungen davontrug, wurden der 52-Jährige und die 68-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Alle drei wurden in das Krankenhaus Immenstadt gebracht.

Nach dem Zusammenstoß mit den Wartenden prallte das Fahrzeug gegen eine Gartenmauer. Die 89-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte die Unfallstelle nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst jedoch aus eigener Kraft verlassen. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkomattest ergab keinen Befund.

Zeugenaufruf

Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Pkw entstand auch an der Bushaltestelle erheblicher Sachschaden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8129 zu melden.