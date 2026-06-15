Zwei der größten Tiere der Erde vor Kroatiens Küste gesichtet

Zwei majestätische Riesen tauchen in der Adria auf – und ihre Anwesenheit hat einen ganz bestimmten Grund.

Nahe der Insel Blitvenica, südwestlich von Zirje im Sibenik-Archipel, haben sich diese Woche zwei Finnwale in der Adria gezeigt – ein Ereignis, das Meeresforscherinnen und -forscher aufhorchen lässt. Die Deutsche Stiftung Meeresschutz hat die Sichtung inzwischen offiziell bestätigt.

Finnwale zählen zu den größten Lebewesen auf der Erde: Nur der Blauwal übertrifft sie an Größe. Ein ausgewachsenes Tier erreicht eine Körperlänge von bis zu 24 Metern und ein Gewicht von rund 70 Tonnen.

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Seltene Adria-Besucher

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von knapp 50 Stundenkilometern ist der Finnwal zudem der schnellste unter den Großwalen. Die Tiere können ein Alter von bis zu 100 Jahren erreichen und sind in allen Weltmeeren verbreitet. Zur Nahrungsaufnahme filtern sie mit ihren Barten Plankton und andere Kleinstlebewesen aus großen Wassermengen heraus.

Die Art ist nach wie vor als bedroht eingestuft und steht unter internationalem Schutz. Laut der Deutschen Stiftung Meeresschutz leben im Mittelmeer derzeit weniger als 2.500 erwachsene Finnwale.

Nahrung als Antrieb

Der Biologe Drasko Holcer vom Kroatischen Naturhistorischen Museum erläutert, dass Finnwale im Mittelmeer durchaus regelmäßig anzutreffen sind, die Adria hingegen nur unregelmäßig und meist zu bestimmten Jahreszeiten aufsuchen. Gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal „Morski hr“ erklärt Holcer: „Der Aufenthalt der Tiere hänge eng mit dem Nahrungsangebot zusammen.“

Besonders im Frühjahr und Sommer ziehen Planktonblüten und größere Krillvorkommen die Wale in die tieferen, offenen Gewässer der Adria. Da sich die Tiere dabei weit von der Küste entfernt aufhalten, sind Sichtungen vom Festland oder von Inseln aus entsprechend selten.

Bereits im vergangenen Sommer waren Finnwale an mehreren Stellen vor der kroatischen Küste beobachtet worden – unter anderem vor Dubrovnik, bei Pula sowie im Kvarner Golf vor Opatija.