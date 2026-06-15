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Sicherheit

Labubu-Plüschfigur wird zurückgerufen – Lebensgefahr für Kinder

Labubu-Plüschfigur wird zurückgerufen – Lebensgefahr für Kinder
FOTO: EPA/Andres Martinez Casares
1 Min. Lesezeit |

Ein beliebtes Sammlerstück wird zum Sicherheitsrisiko – und betrifft Kleinkinder direkt.

Die Comic Treff Buchhandels GmbH hat einen Produktrückruf für die Plüschfigur „Labubu“ eingeleitet. Hintergrund ist eine Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), bei der festgestellt wurde, dass sich die Hände und Füße der Figur lösen können. Abgelöste Kleinteile dieser Art stellen für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr dar.

Der Rückruf betrifft ausschließlich die Labubu-Plüschfigur mit der Chargennummer R12402230008-06, die seit Juli 2025 im Handel erhältlich ist.

Rückgabe möglich

Betroffene Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt so aufzubewahren, dass es für Kinder nicht erreichbar ist. Die Figur kann ab sofort in der Filiale in der Barnabitengasse 12 in Wien-Mariahilf zurückgegeben werden – der Kaufpreis wird erstattet, ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich.

Die AGES weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Hände und Füße der Figur leicht lösen können.

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