KiK ruft Produkt zurück – erhöhte Schwermetallwerte festgestellt

Ein Trinkglas für einen Euro – doch der günstige Kauf könnte für manche Käufer ernste Folgen haben.

Der Discounter KiK hat einen Produktrückruf für das sogenannte „Trinkglas mit Früchten“ (200 ml, Artikelnummer 1221207/P278285) eingeleitet. Grund dafür sind erhöhte Konzentrationen der Schwermetalle Blei und Cadmium, die in dem Glas nachgewiesen wurden. Betroffene Kunden werden aufgefordert, das Produkt umgehend nicht mehr zu benutzen und es in einer beliebigen KiK-Filiale gegen vollständige Rückerstattung des Kaufpreises abzugeben.

Alle anderen Produkte des Unternehmens seien laut KiK nicht betroffen. Für Rückfragen steht die E-Mail-Adresse productinfo@kik.eu zur Verfügung.

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Gefährliche Schwermetalle

Bei Blei und Cadmium handelt es sich um Schwermetalle mit erheblichem gesundheitlichem Gefährdungspotenzial. Blei reichert sich bei dauerhafter Exposition im menschlichen Organismus an und wird nur sehr langsam wieder abgebaut, was im schlimmsten Fall zu chronischen Vergiftungserscheinungen führen kann. Cadmium gilt als hochgiftig und ist in der Europäischen Union seit Dezember 2011 in zahlreichen Produktkategorien verboten.

Der Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu wirken, und kann Schäden an Lunge, Leber und Nieren verursachen.

Verkauf bis März

Das betroffene Trinkglas war zum Preis von einem Euro in KiK-Filialen erhältlich und befand sich bis zum 17. März 2026 im Verkauf. Das Unternehmen appelliert außerdem daran, auch Personen zu benachrichtigen, an die das Glas möglicherweise verschenkt oder weitergegeben wurde.

Als besonders gefährdet durch die enthaltenen Schwermetalle gelten Kinder sowie Schwangere. In schwerwiegenden Fällen kann eine Bleivergiftung tödlich verlaufen.