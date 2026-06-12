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Truppenabbau

25 Jahre KFOR: Friedensmission wird schrittweise verkleinert

25 Jahre KFOR: Friedensmission wird schrittweise verkleinert
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Seit 1999 sichert die NATO den Frieden im Kosovo – nun kommt Bewegung in die Truppenpräsenz vor Ort.

Die NATO wird die Truppenstärke ihrer seit 1999 im Kosovo stationierten Friedensmission im Laufe des kommenden Jahres schrittweise anpassen. Als Begründung nannte das Bündnis die stabile Sicherheitslage im Land. Die Reduzierungen würden den nationalen Rotations- und Verlegungszyklen folgen und sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr umgesetzt werden, hieß es. Aktuell sind rund 4.500 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der KFOR-Mission im Kosovo stationiert.

Die Maßnahmen sollen der jeweiligen Lage vor Ort entsprechen und könnten bei Bedarf auch wieder rückgängig gemacht werden.

NATO-Bekenntnis zur KFOR

„Die NATO und die KFOR sind der Sicherheit im Kosovo uneingeschränkt verpflichtet“, erklärte General Alexus G. Grynkewich, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa. Genau dieses Engagement habe zu mehr Stabilität beigetragen, da die kosovarischen Sicherheitsinstitutionen leistungsfähiger geworden seien.

Die gegenwärtigen Bedingungen böten nun die Möglichkeit, Größe und Aufstellung der KFOR weiter zu optimieren, so Grynkewich.

Vucics Dank an NATO

Zwei Tage zuvor hatte der serbische Präsident Aleksandar Vucic den General in Belgrad empfangen. Dabei dankte er ihm für die stabilisierende Rolle“ der KFOR und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Mission auch künftig eine wichtige Funktion beim Schutz des Friedens übernehmen werde.

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KO KOSMO-Redaktion
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