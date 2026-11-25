Nicht jeder hat die gleichen Chancen, gesund in Pension zu gehen. Eine neue Studie zeigt, wie stark Einkommen und Beruf darüber entscheiden, ob Menschen mit 65 Jahren überhaupt noch erwerbsfähig sind.

Die Arbeiterkammer Wien (AK) warnt vor einer pauschalen Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters von 65 auf 67 Jahre. Anlass ist eine am 25. November 2026 präsentierte Studie des Instituts OGM. Dafür wurden Daten von 912.285 Menschen ausgewertet, um Zusammenhänge zwischen Einkommen, Beruf, Arbeitslosigkeit, Sterblichkeit und Erwerbsfähigkeit zu untersuchen.

Große Unterschiede zwischen Arm und Reich

Besonders deutlich fällt das Ergebnis bei Männern aus. Im obersten Einkommenszehntel erreichen 89 Prozent das 65. Lebensjahr noch erwerbsfähig. Im untersten Einkommenszehntel sind es lediglich 68 Prozent. Von 100 Männern dieser einkommensschwächsten Gruppe sind laut den Modellberechnungen mit 65 Jahren bereits 15 verstorben und weitere 17 erwerbsunfähig. Auch bei Frauen gibt es Unterschiede: Während im obersten Einkommenszehntel 89 Prozent mit 65 noch erwerbsfähig sind, liegt der Anteil im untersten Zehntel bei 79 Prozent.

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Noch deutlicher wird die soziale Kluft, wenn Einkommen und berufliche Stellung gemeinsam betrachtet werden. Von den männlichen Arbeitern im untersten Einkommensviertel schaffen es nur 64 Prozent erwerbsfähig bis 65. Bei männlichen Angestellten im obersten Viertel sind es dagegen 91 Prozent.

Bauarbeiter besonders stark betroffen

Auch körperlich belastende Berufe fallen in der Studie auf. Von den männlichen Arbeitern sterben statistisch zwölf Prozent vor dem 65. Geburtstag. Weitere 16 Prozent sind bis dahin erwerbsunfähig. Lediglich 72 Prozent erreichen das Alter in erwerbsfähigem Zustand.

Besonders schwierig ist die Situation im Hochbau. Dort sind mit 65 nur noch rund 68 Prozent der Männer erwerbsfähig. Auch in der Reinigung, Gastronomie und Leiharbeit zeigen sich erhöhte Risiken. Bei Frauen in der Reinigungsbranche erreichen lediglich 73 Prozent das 65. Lebensjahr noch erwerbsfähig. In der Gastronomie sind es rund 77 Prozent.

Arbeitslosigkeit erhöht das Risiko

Ein weiteres auffälliges Ergebnis betrifft Menschen, die bereits in mittleren Lebensjahren länger arbeitslos waren. Von den Männern, die zwischen dem 40. und 45. Geburtstag mindestens zwölf Monate durchgehend arbeitslos waren, starben laut den Berechnungen 23 Prozent vor ihrem 65. Geburtstag. Das ist etwa zweieinhalbmal so viel wie im Durchschnitt aller untersuchten Männer.

Nur 54 Prozent der langzeitarbeitslosen Männer erreichten das Alter von 65 Jahren noch erwerbsfähig. Bei Männern mit weitgehend durchgehender Beschäftigung waren es hingegen 81 Prozent. Die Forscher betonen allerdings, dass die Studie statistische Zusammenhänge und keine eindeutigen Ursachen nachweist. Gesundheitliche Probleme können beispielsweise auch dazu führen, dass Menschen länger arbeitslos bleiben.

Pensionsalter 67: AK warnt vor Folgen

In Österreich liegt das gesetzliche Regelpensionsalter für Männer derzeit bei 65 Jahren. Bei Frauen steigt es schrittweise und soll 2033 ebenfalls 65 Jahre betragen. Eine allgemeine Anhebung auf 67 Jahre ist nicht beschlossen, wird aber in der pensionspolitischen Diskussion immer wieder vorgeschlagen.

Befürworter eines höheren Pensionsalters verweisen unter anderem auf die steigende Lebenserwartung und die langfristige Finanzierung des Pensionssystems. Die Arbeiterkammer hält dagegen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung wenig darüber aussage, wie lange Menschen in unterschiedlichen Berufsgruppen tatsächlich arbeiten können. Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien, warnt davor, alle Arbeitnehmer über einen Kamm zu scheren.

Diese Änderungen fordert die Arbeiterkammer

Statt eines höheren gesetzlichen Pensionsalters verlangt die AK ein Bonus-Malus-System für Unternehmen, das die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer fördern soll. Zusätzlich fordert sie mehr Gesundheitsvorsorge, bessere Arbeitsbedingungen und gezielte Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit.

Menschen, die durch körperlich schwere Arbeit gesundheitlich beeinträchtigt sind, sollen nach Ansicht der AK außerdem früher in Pension gehen können, ohne hohe Abschläge hinnehmen zu müssen. Panhölzl betont: „Wer will, dass Menschen länger arbeiten, braucht echte Sozialpolitik, die nicht alle über einen Kamm schert.“

Die Studie zeigt damit vor allem eines: Ein höheres Pensionsalter würde Menschen mit sehr unterschiedlichen gesundheitlichen und beruflichen Voraussetzungen treffen.