Rente mit 67: Jetzt eskaliert der Pensionsstreit in Österreich

Rente mit 67 – ein Vorschlag, der Österreich spaltet. Zwischen Parteipolemik und Arbeitsmarktdaten wird die Debatte nun grundsätzlich.

Beate Meinl-Reisinger hat am Wochenende erneut für Aufsehen gesorgt: Die Neos-Vorsitzende sprach sich für eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters auf 67 Jahre aus – schrittweise, in Zwei-Monats-Intervallen pro Jahr, beginnend ab 2030. Der Vorstoß löste umgehend scharfe Reaktionen aus.

Die FPÖ warf Meinl-Reisinger „Pensionsraub“ vor und bezeichnete die Forderung als „Frontalangriff auf die Lebensleistung der fleißigen Bürger, die jahrzehntelang in unser Sozialsystem eingezahlt haben und sich ihren Lebensabend redlich verdient haben“.

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AK gegen Pensionsreform

Am Montag meldete sich auch die Arbeiterkammer zu Wort. AK-Bereichsleiterin Soziales Ines Stilling ließ in einer Aussendung kein gutes Haar an dem Vorschlag: „Eine rein rechnerische Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters löst kein einziges Problem am Arbeitsmarkt, sondern provoziert lediglich soziale Härten.“

Stilling verwies darauf, dass es nicht am gesetzlichen Rahmen fehle, sondern an Arbeitsbedingungen, die es den Menschen ermöglichen, gesund bis zur Pension zu arbeiten. Anstelle von „Scheindebatten“ plädiert die AK für eine nüchterne Betrachtung der tatsächlichen Entwicklungen.

Ältere aussortiert

Stilling verweist auf die Zahlen: Seit dem Jahr 2000 sind Männer im Schnitt vier Jahre länger erwerbstätig, Frauen sogar 4,1 Jahre. Dennoch stoßen ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst bei guter Gesundheit am Arbeitsmarkt regelmäßig an Grenzen.

Zum Vergleich: Das tatsächliche durchschnittliche Pensionsantrittsalter lag in Österreich im Jahr 2024 bei rund 61,5 Jahren – bei Männern etwas über 62 Jahren, bei Frauen rund 60 Jahren. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter beträgt derzeit für Männer 65 Jahre, für Frauen wird es seit 1. Jänner 2024 stufenweise bis 2033 ebenfalls auf 65 Jahre angehoben.

Derzeit beschäftigt jedes vierte Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten keine einzige Person über 60 Jahre; acht Prozent der Betriebe haben nicht einmal Arbeitskräfte zwischen 50 und 59 Jahren im Team. Ältere Menschen würden, so der Vorwurf der AK, „systematisch aussortiert“ oder gar nicht erst eingestellt.

„Wer unter diesen Umständen die gesetzliche Altersgrenze nach oben schraubt, schickt die Menschen direkt in die Altersarbeitslosigkeit oder die Invalidität“, kritisiert Stilling. Auch budgetär hält die AK die Forderung für wenig zielführend: „Die Kosten werden lediglich von der rechten Tasche – der Pensionsversicherung – in die linke Tasche der Arbeitslosen- oder Krankenversicherung umgeschichtet.“

Als konkreten Gegenentwurf verlangt die Arbeiterkammer die rasche Einführung eines Bonus-Malus-Systems, das Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen soll, ältere Beschäftigte im Betrieb zu halten. Die AK fordert für Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten ein System, bei dem Unternehmen mit Zielquoten für ältere Beschäftigte einen Bonus erhalten und Unternehmen ohne Zielerreichung einen Malus.