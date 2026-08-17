Feuerzeug, ein Auto, zehn Brände – Verdächtige festgenommen

Vier Personen – drei kroatische Staatsbürger und eine polnische Staatsangehörige – stehen im Verdacht, in der Gespanschaft Zadar innerhalb von zwei Tagen an insgesamt zehn Orten vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. Die Polizeidirektion Zadar gab bekannt, dass ein 46-Jähriger, ein 45-Jähriger und ein 42-jähriger Kroate sowie eine 33-jährige Polin kriminalpolizeilich bearbeitet wurden.

Den Ermittlungen zufolge sollen die vier Verdächtigen am 14. und 15. August in abgesprochener Vorgehensweise mit einem Feuerzeug Brände entzündet haben – mit dem erklärten Ziel, Menschenleben und Eigentum in großem Ausmaß zu gefährden. Aufgeflogen sind sie am Abend des 15. August: Kurz nach 20 Uhr erhielt die Polizei Hinweise von Bürgern auf Flammen am Straßenrand im Raum Benkovac. Beamte konnten daraufhin rasch ein in Zadar zugelassenes Fahrzeug lokalisieren und die vier Insassen festnehmen.

Ausgedehnte Brandserie

Die Brandserie erstreckte sich über weite Teile der Gespanschaft Zadar: Betroffen waren der Zadarer Stadtteil Bili Brig sowie die Gebiete rund um Zemunik Donji, Galovac, Donji Biljani, Zapuzani, Zemunik, Zagrade, Lisane Tinjski, Skabrnja und Benkovac. Im Stadtteil Bili Brig brannte das geparkte Fahrzeug eines 53-Jährigen vollständig aus. Im Bereich zwischen Skabrnja und Zemunik Donji fielen 43 Olivenbäume eines 48-jährigen Besitzers den Flammen zum Opfer. Die Brände wurden von Feuerwehrkräften unter Einsatz von Luftunterstützung bekämpft; der Sachschaden ist beträchtlich.

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Waffen sichergestellt

Im Zuge der Hausdurchsuchungen, die auf Anordnung des zuständigen Untersuchungsrichters am Bezirksgericht Zadar durchgeführt wurden, stellten die Beamten bei dem 42-Jährigen ein halbautomatisches Gewehr samt 44 Patronen sicher. Beim 46-Jährigen wurden eine Pistole sowie mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden alle vier Verdächtigen fristgerecht dem Untersuchungshaftbeauftragten der Polizeidirektion Zadar überstellt.

Die Strafanzeige wurde gemeinsam mit dem bislang gesicherten Beweismaterial der Bezirksstaatsanwaltschaft Zadar übermittelt. Die Ermittlungen laufen weiter – auch um noch nicht gemeldete Schäden zu erfassen.

Die endgültige rechtliche Qualifikation der Taten, so die Polizeidirektion, werde sich nach dem Ergebnis der weiteren Erhebungen richten.