Einbruch in Waffengeschäft: Großfahndung nach vier Tätern

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Vier Einbrecher, ein Waffengeschäft, eine Nacht im Ausnahmezustand – im Mühlviertel läuft ein Großeinsatz auf Hochtouren.

Kurz nach halb fünf Uhr morgens ging bei der Polizei der Alarm ein: In ein Waffengeschäft in Freistadt war eingebrochen worden. Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen ersten Erkenntnissen zufolge vier Personen, die in das Geschäft eindrangen und eine größere Anzahl an Waffen an sich nahmen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatten die Täter das Weite gesucht.

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Seitdem läuft im Mühlviertel eine umfangreiche Suchaktion. Die vier Verdächtigen befinden sich nach wie vor auf der Flucht, die Polizei hat einen Großeinsatz eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem dunklen Porsche, der später am Kinoparkplatz in Bad Leonfelden sichergestellt wurde, berichtet MeinBezirk.

Großeinsatz im Mühlviertel

Wie orf.at berichtet, sind an Straßen und Kreuzungen schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei sowie der Spezialeinheit Cobra postiert. Auch an den Zufahrten nach Linz werden sämtliche Fahrzeuge von Beamten kontrolliert. Den Einsatz selbst hat die Polizei gegenüber dem ORF Oberösterreich bestätigt.

Ein Großteil der entwendeten Waffen konnte laut Polizei inzwischen sichergestellt werden. Die Täter dürften die Schusswaffen entweder auf der Flucht verloren oder bewusst weggeworfen haben. Mehrere Waffen wurden laut einem Bericht der Kronen Zeitung in der unmittelbaren Umgebung des Tatorts aufgefunden, was die Polizei ebenfalls bestätigte.

Beim Einbruch in den Shooting-Store wurden nach Informationen von MeinBezirk rund 80 Waffen verschiedener Kategorien gestohlen. Im Geschäft wird weiterhin eine genaue Bestandsaufnahme durchgeführt, um festzustellen, welche Waffen noch fehlen und mit welchen die Täter möglicherweise weiterhin unterwegs sind.