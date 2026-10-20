Kontorahmen überschritten? Warum dieses Minus besonders teuer werden kann

Die Zahlung funktioniert noch, obwohl der Kontorahmen ausgeschöpft ist? Das bedeutet nicht automatisch mehr finanziellen Spielraum. Für das zusätzliche Minus können andere Zinsen und Rückzahlungspflichten gelten. Was Bankkunden in Österreich wissen sollten.

Mit der Bank sind 2.000 Euro Überziehungsrahmen vereinbart. Das Konto steht bei minus 1.900 Euro. Trotzdem wird eine weitere Zahlung über 300 Euro durchgeführt. Der neue Kontostand: minus 2.200 Euro.

200 Euro liegen damit außerhalb des vereinbarten Rahmens. Dass die Bank diese Zahlung akzeptiert hat, bedeutet nicht automatisch, dass sie den Kreditrahmen dauerhaft erhöht oder weitere Zahlungen zulassen muss.

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Konto überzogen oder Kontorahmen überschritten?

Bei einem vereinbarten Überziehungsrahmen verpflichtet sich die Bank ausdrücklich, einen bestimmten Betrag über das vorhandene Guthaben hinaus bereitzustellen. Die Nutzung erfolgt zu den vertraglich festgelegten Bedingungen.

Eine Überschreitung liegt dagegen vor, wenn die Bank ein zusätzliches Minus stillschweigend akzeptiert. Das kann einen Betrag oberhalb des vereinbarten Rahmens betreffen. Auch ein Minus ohne ausdrücklich vereinbarten Überziehungsrahmen kann darunterfallen.

Auf die Duldung einer weiteren Überschreitung besteht grundsätzlich kein Anspruch. Eine durchgeführte Zahlung ist deshalb keine Garantie dafür, dass die nächste Überweisung oder Lastschrift ebenfalls funktioniert.

Warum das zusätzliche Minus teurer werden kann

Außerhalb des vereinbarten Rahmens können andere Zinsen und Entgelte gelten. Die Arbeiterkammer warnt vor hohen Standardzinsen für Überschreitungen und möglichen zusätzlichen Kosten. Maßgeblich sind die Vertragsbedingungen und die rechtliche Zulässigkeit der verrechneten Beträge.

Wichtig ist außerdem: Nicht nur der Betrag oberhalb des Rahmens kann Zinsen verursachen. Auch das Minus innerhalb des vereinbarten Rahmens ist normalerweise verzinst.

Eine vereinfachte Modellrechnung zum Beispiel mit 2.200 Euro Kontominus zeigt den Unterschied: Bei angenommenen zehn Prozent Jahreszinsen für die 2.000 Euro innerhalb des Rahmens entstehen über 30 Tage rund 16,67 Euro Zinsen. Für die zusätzlichen 200 Euro wären es bei angenommenen 15 Prozent weitere 2,50 Euro.

Zusammen ergibt das rund 19,17 Euro Zinsen für 30 Tage. Gerechnet wird mit einem unveränderten Schuldenstand und einem 360-Tage-Jahr, ohne Gebühren und Zinseszinsen. Die Zinssätze sind ausschließlich Rechenannahmen, keine aktuellen Durchschnittswerte.

Wann die Bank über die Kosten informieren muss

Bei einer erheblichen Überschreitung, die länger als einen Monat dauert, muss die Bank über die Überschreitung, den Betrag, den Sollzinssatz und mögliche zusätzliche Kosten informieren. Die neue Gesetzesfassung nennt außerdem ausdrücklich den Rückzahlungstermin.

Wer ein entsprechendes Schreiben erhält, sollte deshalb prüfen, welcher Betrag außerhalb des Rahmens liegt und bis wann er ausgeglichen werden soll. Die Informationspflicht bedeutet nicht, dass jede Überschreitung einen Monat lang kostenlos oder garantiert zulässig wäre.

Was passiert, wenn eine Zahlung abgelehnt wird?

Die Bank kann eine weitere Zahlung mangels ausreichender Deckung beziehungsweise verfügbaren Rahmens ablehnen. Wird etwa eine Lastschrift für Strom oder eine Versicherung nicht durchgeführt, bleibt die zugrunde liegende Zahlungspflicht bestehen.

Die Rechnung ist durch die abgelehnte Abbuchung nicht erledigt. Betroffene sollten den Zahlungsempfänger kontaktieren und klären, wie der offene Betrag beglichen werden kann. Verlangte Rücklastschrift- oder Mahnkosten sollten auf ihre Berechtigung geprüft werden.

Welche Schutzregeln ab November hinzukommen

Das neue österreichische Verbraucherkreditgesetz tritt am 20. November 2026 in Kraft. Es enthält eigene Regeln für geduldete Überschreitungen: Bei einer Kürzung oder Streichung ist eine Information mindestens 30 Tage vor dem Wirksamwerden vorgesehen.

Vor Einleitung einer Zwangsvollstreckung muss die Bank anbieten, den betroffenen ausgenutzten Betrag in zwölf gleichen Monatsraten zurückzuzahlen. Der geltende Sollzinssatz läuft weiter; zusätzliche Kosten für diese Rückzahlungsregelung dürfen nicht entstehen.

Diese Neuerungen gelten jedoch nicht automatisch für sämtliche bestehenden Kontoverträge. Grundsätzlich erfasst das Gesetz Verträge und Kreditierungen ab dem 20. November. Einzelne Vorschriften gelten auch für bestehende unbefristete Verträge. Die spezielle Regel zur Kürzung oder Streichung einer geduldeten Überschreitung gehört nicht zu diesen ausdrücklich genannten Ausnahmen.

Was ihr bei einem ausgeschöpften Kontorahmen tun könnt

Kontrolliert den vereinbarten Rahmen, den aktuellen Schuldenstand und die Konditionen für Beträge außerhalb des Rahmens. Berücksichtigt auch vorgemerkte Zahlungen und bevorstehende Lastschriften.

Verlangt die Bank eine Rückzahlung, lasst euch Betrag und Frist schriftlich bestätigen. Ist der Ausgleich nicht möglich, sollte frühzeitig eine tragfähige Vereinbarung besprochen werden. Eine Umschuldung ist nur dann hilfreich, wenn Gesamtkosten und Rückzahlungen tatsächlich leistbar sind.

Bei unklaren Forderungen oder dauerhaften Zahlungsschwierigkeiten unterstützen Arbeiterkammer und staatlich anerkannte Schuldenberatungen. Dass eine Bank einzelne Zahlungen weiterhin durchführt, ersetzt keine langfristige Lösung für ein dauerhaftes Kontominus.