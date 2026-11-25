Ein Fund des eigenen Sohnes löst Ermittlungen auf zwei Kontinenten aus. Für den Vater einer Herzogin wird es nun juristisch ernst.

Die Anklage gegen den 82-jährigen Thomas Markle steht: Eine Grand Jury hat sie im Zusammenhang mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs beschlossen. Wie der zuständige Staatsanwalt angibt, drohen dem Vater von Herzogin Meghan im Fall eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten bis zu 40 Jahre Haft.

Der Anklageschrift zufolge soll sich Markle gemeinsam mit mindestens einem unbekleideten minderjährigen Mädchen sowie weiteren, unterschiedlich weit entkleideten Kindern fotografiert haben lassen. Ermittler gingen Hinweisen nach, wonach er solches Material auf den Philippinen und in zwei Lagerräumen in Los Angeles aufbewahrt haben soll. Es folgten Durchsuchungen.

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Anfang November wurde Markle in Florida festgenommen, wo er seither in Untersuchungshaft sitzt. Zuletzt hatte er in einer Senioreneinrichtung in Florida gelebt. Sämtliche Vorwürfe weist er zurück. Der in Kalifornien zuständige Staatsanwalt Bill Essayli erklärte, Markle solle in den kommenden Wochen in Los Angeles zur Verlesung der Anklage erscheinen. Bei einer Grand Jury handelt es sich um ein Geschworenengremium, das auf Basis der von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweismittel darüber befindet, ob Anklage erhoben werden kann.

Ermittlungen auf Philippinen

Auch die philippinischen Behörden haben vergangene Woche Anzeige gegen Markle erstattet. Ihm werden dort zwei Fälle der mutmaßlichen Verbreitung, des Verkaufs oder des Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs zur Last gelegt, dazu ein Fall des Besitzes derartigen Materials.

Ins Rollen gebracht wurden die Ermittlungen von Markles Sohn Thomas Markle Jr. Er übergab den philippinischen Behörden im Oktober vier Kisten, gefüllt mit Computern, Mobiltelefonen, Festplatten und alten Videokassetten. Gefunden haben soll er die Datenträger im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu, rund 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.

Meghans Reaktion

Die Berichte haben Herzogin Meghan nach eigenen Angaben „zutiefst bestürzt“. Die Ehefrau von Prinz Harry ließ Ende Oktober wissen, dass britische Sicherheitsbehörden sie bereits 2018 über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert hätten.

Zwischen Vater und Tochter herrscht seit Langem ein belastetes Verhältnis. Zu ihrer Hochzeit in Großbritannien reiste Thomas Markle 2018 nicht an. An seiner Stelle geleitete ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, sie zum Altar.