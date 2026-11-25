Österreich steht vor einem kräftigen Wintereinbruch. Am Donnerstag könnten regional bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen – für Autofahrer wird es besonders auf winterlichen Straßen ernst.

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. November, erreicht ein Italien-Tief Österreich. Es bringt feuchte Luft, die auf kalte Luft aus Nordosten trifft. Dadurch kann es laut GeoSphere Austria bis in tiefe Lagen schneien. Besonders im Norden, Osten und Südosten ist mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen.

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) erwartet im Osten des Landes verbreitet fünf bis lokal 15 Zentimeter Neuschnee. Die tatsächlichen Mengen hängen allerdings von der Entwicklung des Tiefs ab. Die Wettermodelle zeigen weiterhin unterschiedliche Szenarien.

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Hier wird es besonders winterlich

Bereits am Mittwochabend verstärkt sich der Schneefall im Süden Österreichs. In der Nacht breitet er sich weiter aus und erreicht bis Donnerstagmorgen auch den Osten. Am Donnerstagvormittag lässt der Schneefall im Süden allmählich nach. Von Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis nach Niederösterreich, Wien und ins Nordburgenland kann es dagegen auch tagsüber kräftig schneien.

Besonders für Pendler sind Verzögerungen durch Schnee und glatte Fahrbahnen möglich. Dabei muss es nicht überall schneien: Im Südosten kann stellenweise sogar gefrierender Regen auftreten, der gefährliches Glatteis verursacht. Vergleichsweise wenig Niederschlag wird unter anderem im Rheintal und im Bregenzerwald erwartet.

Winterreifenpflicht gilt bereits

Die situative Winterreifenpflicht ist in Österreich seit 1. November 2026 in Kraft und gilt bis zum 15. April 2027. Für Pkw und Klein-Lkw bis 3,5 Tonnen bedeutet das: Sobald Schnee, Schneematsch oder Eis auf der Straße liegen, müssen an allen Rädern geeignete Winterreifen montiert sein.

Auf trockener Fahrbahn besteht grundsätzlich keine Winterreifenpflicht. Auch bei bloßer Nässe dürfen Sommerreifen verwendet werden. Sobald die Fahrbahn jedoch vereist, ändert sich die Rechtslage.

Als Winterreifen gelten entsprechend gekennzeichnete Reifen mit mindestens vier Millimetern Profiltiefe bei Radialreifen beziehungsweise fünf Millimetern bei Diagonalreifen. Auch geeignete Ganzjahresreifen sind zulässig. Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern dürfen Winterreifen nur dann ersetzen, wenn die Fahrbahn durchgehend oder nahezu durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist.

Bis zu 10.000 Euro Strafe möglich

Wer bei winterlichen Verhältnissen ohne vorgeschriebene Winterausrüstung unterwegs ist, riskiert laut ÖAMTC bei einem gewöhnlichen Verstoß eine Geldstrafe von rund 100 Euro. Werden dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sind theoretisch sogar bis zu 10.000 Euro möglich. Das ist allerdings die gesetzliche Höchststrafe für besonders schwerwiegende Fälle und nicht die übliche Strafe.

Zusätzliche Probleme können bei einem Unfall entstehen. Wer mit Sommerreifen auf winterlicher Fahrbahn einen Schaden verursacht, muss unter Umständen mit einer Mithaftung rechnen. Auch Regressforderungen der Haftpflichtversicherung sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Vier Millimeter sind keine Sicherheitsreserve

Der ÖAMTC warnt außerdem davor, sich ausschließlich auf die gesetzliche Mindestprofiltiefe zu verlassen. Eine Untersuchung aus dem September 2026 zeigt, dass Winterreifen mit vier Millimetern Restprofil vor allem bei Nässe deutlich an Sicherheitsreserven verlieren. Wer am Donnerstag unterwegs sein muss, sollte deshalb ausreichend Zeit einplanen, den Sicherheitsabstand vergrößern und das Tempo anpassen.

Wer noch Sommerreifen montiert hat, sollte das Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen stehen lassen. Vor der Fahrt empfiehlt sich außerdem ein Blick auf die aktuellen Wetterwarnungen und die Straßenverhältnisse entlang der geplanten Route.