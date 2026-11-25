Ab Februar 2027 müssen Österreichs Take-away-Betriebe eine neue EU-Regel beachten. Kunden dürfen eigene Becher und Essensboxen mitbringen – doch die Verpflichtung hat klare Grenzen.

Wer in Österreich einen Gastronomiebetrieb führt und Speisen oder Getränke zum Mitnehmen anbietet, muss seinen Kunden ab dem 12. Februar 2027 ermöglichen, eigene geeignete Behälter zu verwenden. Das betrifft beispielsweise Cafés, Imbissstände und Restaurants mit Take-away-Angebot.

Wer mit einem eigenen Becher oder einer Essensbox kommt, darf dafür nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Die Betriebe müssen die Produkte zum gleichen oder einem günstigeren Preis und zu mindestens ebenso günstigen Bedingungen anbieten wie bei Verwendung einer Einwegverpackung.

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Neue EU-Regel für Gastronomie

Die rechtliche Grundlage bildet die EU-Verpackungsverordnung 2025/40, die bereits beschlossen wurde und schrittweise zur Anwendung kommt. Sie soll europaweit Verpackungsabfälle reduzieren, Recycling verbessern und die Wiederverwendung von Materialien fördern.

Gerade beim Kaffee zum Mitnehmen, bei Suppen, Salaten oder anderen fertigen Speisen fallen täglich große Mengen an Einwegverpackungen an. Mitgebrachte Behälter sollen dazu beitragen, diesen Abfall zu verringern. Die neue Verpflichtung gilt für heiße und kalte Getränke sowie für fertig zubereitete Speisen, die zum Mitnehmen angeboten werden.

Betriebe müssen Kunden informieren

Eine zusätzliche Verpflichtung betrifft die Information der Kunden. Gastronomiebetriebe müssen künftig gut sichtbare und lesbare Hinweisschilder anbringen, die auf die Möglichkeit aufmerksam machen, eigene Behälter mitzubringen.

Wer seine eigene Box verwendet, hat allerdings nicht automatisch Anspruch auf einen Rabatt. Die EU-Verordnung schreibt lediglich vor, dass dadurch keine höheren Preise oder schlechteren Bedingungen entstehen dürfen. Auch ein generelles Verbot von Einwegverpackungen ist mit der neuen Regelung nicht verbunden. Betriebe dürfen diese weiterhin für Take-away-Produkte verwenden.

Wann Wirte die Befüllung verweigern dürfen

Die geltenden Hygiene- und Gesundheitsvorschriften bleiben auch nach dem 12. Februar 2027 verbindlich. Das bedeutet: Nicht jeder mitgebrachte Becher und nicht jede Essensbox muss befüllt werden.

Nach Artikel 28 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung dürfen Betriebe die Befüllung ablehnen, wenn ein Behälter die zuvor mitgeteilten Anforderungen nicht erfüllt. Das gilt insbesondere, wenn er unhygienisch oder für das jeweilige Lebensmittel beziehungsweise Getränk ungeeignet ist.

Ein stark verschmutzter Behälter oder ein nicht hitzebeständiger Becher für heißen Kaffee kann daher zurückgewiesen werden. Die Betriebe müssen ihre Kunden darüber informieren, welche Behälter geeignet sind und welche Hygieneanforderungen gelten.

Ab 2028 folgt die nächste Änderung

Die EU-Verpackungsverordnung sieht bereits eine weitere Stufe vor. Ab 12. Februar 2028 müssen betroffene Gastronomiebetriebe ihren Kunden zusätzlich die Möglichkeit anbieten, Getränke und fertig zubereitete Speisen in wiederverwendbaren Verpackungen innerhalb eines Mehrwegsystems zu erhalten.

Von dieser zusätzlichen Verpflichtung sind Kleinstunternehmen ausgenommen. Auch bei diesem Angebot dürfen die Produkte grundsätzlich nicht teurer sein als die entsprechenden Varianten in Einwegverpackungen. Ein rückzahlbares Pfand für die Mehrwegverpackung bleibt allerdings zulässig.

Was sich für Kunden ändert

Wer regelmäßig Kaffee oder Mittagessen zum Mitnehmen kauft, kann künftig verstärkt auf eigene Mehrwegbehälter setzen. Für die Gastronomie bedeutet die neue Vorgabe, dass Abläufe angepasst, Hygienevorschriften beachtet und Kunden entsprechend informiert werden müssen. Entscheidend ist dabei: Die Betriebe müssen die Verwendung geeigneter mitgebrachter Behälter grundsätzlich ermöglichen, können die Befüllung bei konkreten Hygiene- oder Sicherheitsproblemen aber weiterhin verweigern.